Pablo Casado: "No es posible que haya papeles para todos, no es posible que España pueda absorber a millones de africanos"

El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmadoen Ávila que "no es posible que haya papeles para todos, no es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa". "Y, como no es posible, tenemos que empezar a decirlo aunque sea políticamente incorrecto", ha señalado.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios, donde ha visitado la estatua levantada al abulense Adolfo Suárez, presidente del Gobierno durante la Transición, y se ha reunido con la Junta Directiva Provincial del PP de Ávila, según informa el PP en una nota.

Para Casado, en materia de inmigración "no cabe la demagogia", pues "la izquierda no tiene el monopolio de los buenos sentimientos". "A nosotros también nos desgarra ver estas imágenes, pero creo que tenemos que ser responsables y no ser populistas", ha dicho.

En este sentido, ha apuntado que desde el PP van a ser "muy sinceros y muy responsables con esta cuestión, que a la gente le está preocupando, y es compatible hacerlo con seguridad pero, al mismo tiempo, con la solidaridad de la que siempre España ha hecho gala".

Asimismo, el dirigente popular ha defendido que el PP "no va a consentir ataques a policías y va a defender "la cooperación en materia de seguridad y el apoyo sin complejos y sin fisuras a la Policía y a la Guardia Civil".

Además, ha destacado que, tras anunciar que va a visitar Almería y Ceuta para preocuparse por la llegada masiva de migrantes, "apenas dos horas después el Gobierno anunció que sí que iba visitar estas localidades". "Eso quiere decir que el PP está liderando no solo la oposición, sino la alternativa e iniciativa en España", ha recalcado.

En cuanto a la lucha contra las mafias, ha insistido en que hay que apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y "darles las gracias" por defender las fronteras, los derechos y libertades de los españoles.

En segundo lugar, ha expuesto que es necesaria la cooperación internacional entre el Frontex y las autoridades europeas de todos los países frente a este problema global. "Tenemos que proteger nuestras fronteras como país, pero también como frontera sur de Europa", añade.

En tercer lugar, Casado ha subrayado la necesidad de la cooperación y la solidaridad en origen, mediante planes para la formación y la empleabilidad, para que "esa pobre gente no se vea abocada a echarse a una muerte segura al mar, sino que pueda tener ayuda, conquistar, tener un futuro mejor". "De nada sirve decir que se van a retirar las concertinas o que se va a hacer una política de papeles para todos", ha criticado.