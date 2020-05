El líder del PP ha señalado en una entrevista en Onda Cero que "a día de hoy" consideran que no pueden "apoyar el estado de alarma" a partir del 10 de mayo porque "no tiene ningún sentido", aunque ha dejado la puerta abierta a cambiar de posición cuando el Gobierno les comunique los objetivos de esa nueva prórroga.

Pablo Casado ha asegurado que la desescalada por la crisis del coronavirus "ya no necesita" el instrumento de estado de alarma, que califica de "excepcional" para limitar la movilidad, algo que, dice, se puede hacer con otros mecanismos.

"En los términos en que la conocemos no podemos apoyar la prórroga al estado de alarma", ha asegurado el líder de los populares, insistiendo en que esa medida ha sido necesaria para evitar "el colapso" de las UCI. Ahora, señala "parece poco compatible que se pueda tomar el vermú" y a la vez haya medidas de restricción de libertad.

"Esta unilateralidad para ser tan ineficaz y tan incompetente no puede buscar complicidad en la oposición", ha avisado.

Como condición previa para negociar un cambio de su postura, Casado ha exigido al Gobierno que "desvincule" claramente la prórroga del estado de alarma de las ayudas económicas y sociales a los "millones de españolas que la necesitan", tanto los ERTEs como las ayudas a la liquidez de la empresas, entre otras.

En estos momentos, el 'sí' no es una opción para el PP

El líder del PP también ha acusado a Sánchez de "tomar como rehenes" a los parados y todas la personas que están percibiendo prestaciones y de realizar un "chantaje", porque cree que de esta manera quiere presionar a la oposición para apoyar una prórroga que no es necesaria, algo que es "no es ético" sino "inmoral".

Fuentes del PP han confirmado a laSexta que en estos momentos el 'sí' a la prórroga del estado de alarma "no es una opción" y el partido se mueve entre la abstención, lo más probable en este escenario, y el 'no'.

El PNV no ha tomado una decisión

El PNV es otro de los partidos que está analizando si respaldará a Pedro Sánchez en la prórroga del estado de alarma y ha advertido que para obtener su 'sí' es necesario un pacto de "codecisión" con las comunidades autónomas.

Adoni Ortuzar ha señalado que hace 15 días ya advirtió al Gobierno "que no contara con el voto positivo si todo seguía igual". "No es tanto que no estábamos en el no, como que no estábamos en el sí. Y ahí seguimos a día de hoy", ha apuntado en una entrevista en Radio Euskadi.

No obstante, cree que, hasta el día de la votación, pueden cambiar "muchas cosas" y espera "que pasen": "En función de esos acontecimientos y esas novedades, fijaremos nuestra posición".

Si el Partido Popular junto con el PNV se sumaran al 'no' de Junts per Catalunya, la CUP y Vox en la votación en el Congreso, la prórroga del estado de alarma no saldría adelante.

El Gobierno cree que la prórroga saldrá adelante

Desde el Gobierno no confirman si Pedro Sánchez llamará este lunes a los líderes de los diferentes partidos como aseguró el pasado sábado, aunque reconocen que ha habido contactos con el PNV.

Moncloa no cree que se produzca el escenario donde no salga la prórroga del estado de alarma. Señalan que no creen que el PP llegue tan lejos asumiendo la responsabilidad de perder en unos días lo que se ha avanzado en dos meses.

Desde Unidas Podemos, Pablo Echenique ha criticado duramente la posición del PP: "Cuando Pablo Casado amenaza con no apoyar el estado de alarma está amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos".

"El estado de alarma es indispensable para el confinamiento y es el confinamiento lo que ha permitido doblegar la epidemia", ha apuntado.