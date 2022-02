El líder del PP, Pablo Casado, va a convocar para el próximo lunes la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos del partido. Así se ha decidido de forma unánime en la reunión del Comité de Dirección de este lunes, según ha podido confirmar laSexta.

La celebración de esta Junta Directiva dentro de una semana en Génova puede ser el paso previo a la convocatoria de un Congreso Nacional. Aunque no se ha confirmado si en el orden del día se recogerá o no la convocatoria de un congreso, fuentes del Comité de Dirección consultadas por laSexta advierten de que si no se incluye muchos dimitirán, entre ellos Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado.

La decisión se ha tomado tras más de ocho horas de reunión de la cúpula del PP en la sede nacional de la formación. Un largo encuentro en el que han surgido discrepancias entre los dirigentes populares más afines a Pablo Casado. Así, según ha podido confirmar esta cadena, Ana Pastor y Andrea Levy habrían elevado la voz para exigir una solución inmediata a la situación actual. A su salida del comité, Levy ha apelado a la "unidad", señalando ante los medios que "el desgarro" que está sufriendo el partido "le duele a todo el mundo".

Ello, mientras los barones del partido empiezan a tomar posiciones: este lunes, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Casado "decisiones urgentes" para atajar la crisis interna y fuentes cercanas al presidente gallego confirman que sus palabras apuntan a una dimisión del presidente nacional.

Paso previo a un posible Congreso Extraordinario

La guerra interna desatada en el PP hace que suenen ecos de una posible convocatoria anticipada del Congreso Nacional del partido. El ordinario se celebra cada cuatro años y en el último, celebrado en julio de 2018, Casado se impuso a Soraya Sáenz de Santamaría tras la salida de Mariano Rajoy.

En principio, el próximo sería en julio, pero podría adelantarse y celebrarse dos meses después de su convocatoria, o bien convocarse un Congreso Nacional Extraordinario. Para celebrar un cónclave de estas características, se necesita un debate previo de la Junta Directiva Nacional y el consenso de dos tercios de este órgano.

Si el Congreso Extraordinario se considera de excepcional urgencia, puede convocarse y celebrarse en un plazo de 30 días. Por tanto, como pronto tendría lugar a finales de marzo.

¿Quién forma la Junta Directiva Nacional?

La Junta Directiva Nacional la forman más de 400 personas, a saber: