Óscar Puente llama "falangista" a Juanma Moreno tras decir que Sánchez acabará convocando elecciones "a palos"

La Conferencia de Presidentes ha concluido con tensiones y demandas de elecciones anticipadas por parte del Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso y otros líderes del PP, como Juanma Moreno, han instado a Pedro Sánchez a convocar comicios. Moreno predice que Sánchez no podrá resistir más de un año sin elecciones, lo que ha generado respuestas críticas de ministros como Óscar Puente y Ángel Víctor Torres. Aunque desde el PP se insiste en la urgencia de elecciones, Pedro Sánchez reafirma que agotará la legislatura hasta 2027. En el PSOE, Emiliano García-Page muestra una postura crítica, mientras que el lehendakari Imanol Pradales critica la falta de acuerdo.

La Conferencia de Presidentes, celebrada este viernes, ha acabado con más de un frente abierto. Aunque Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en protagonista y acaparadora de focos con su desplante, también ha habido otro protagonista: un PP exigiendo casi en bloque y en avalancha que Pedro Sánchez convoque elecciones ya.

El que más lejos ha llegado en esto de pedir el adelanto electoral, dentro de las filas del PP, ha sido el presidente andaluz, Juanma Moreno. Sostiene que Sánchez acabará convocándolas "a palos". "Creo que es muy difícil que pueda aguantar más de un año. Al finar, creo que no le va a quedar más remedio que convocar a palos", ha dicho Moreno, para añadir que no le importa que unos posibles comicios generales adelantados coincidan con los autonómicos.

Poco después de pronunciar estas palabras por parte del popular, el ministro Óscar Puente le ha contestado llamándole "falangista". Concretamente, ha escrito: "Suavón por fuera. Pero falangista por dentro. No engaña a nadie ya".

También, ha contestado el ministro Ángel Víctor Torres, que considera que "decir que vas a sacar a alguien, de lo que sea, a palos, es un mensaje violento, anormal y antidemocrático". Por lo que le pide al popular que reflexione. "No es propio de su manera de actuar", ha dicho. Y, desde el equipo de Moreno, no han tardado en explicar que en Andalucía la expresión "a palos" no tiene nada que ver con la violencia.

Así, terminada la conferencia de presidentes, no hay acuerdo sobre la mesa, pero sí en el discurso post-reunión de todos los del PP. Porque a Juanma Moreno se le han unido otros populares como Ayuso, que dice que en España "tiene que haber elecciones urgentemente". O como la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que pide que Sánchez "ponga fin a esta agonía y dé voz a los españoles".

Pero ponen en duda que, eso que tanto anhelan, realmente llegue. "Cuando le he pedido al presidente del Gobierno Sánchez elecciones, le he visto risueño. Se ha reído", ha asegurado el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

"La certeza que hoy saco de aquí", añade María Guardiola, presidenta de Extremadura, "es que la legislatura ha terminado y que durará hasta el 2027 si él quiere o sus socios le dejan, así me lo ha dicho al despedirse".

Sánchez agotará la legislatura: hasta 2027

Por su parte, Pedro Sánchez repite una vez más que todavía queda Gobierno para rato, que no habrá elecciones hasta que toque.

Ha tenido el apoyo de Barbón, que pide que se respeten los tiempos, y también de Ángel Víctor Torres. "Solo lo ha pedido el Partido Popular, por tanto, es el PP el que está solo", ha sentenciado el ministro.

Ahora bien, esta no es la única opinión en el PSOE. Como es ya habitual, la voz discordante socialista ha sido Emiliano García-Page. "El país es un puzzle roto. Lo que le conviene, es que se pueda reconstruir ese puzzle".

Y en medio de este tira y afloja, el lehendakari Imanol Pradales se queja del espíritu de confrontación y no de acuerdo. "Hemos venido por respeto institucional y con un espíritu constructivo. Pero visto lo visto, no sé si merece la pena volver". Deja en el aire su asistencia a la próxima conferencia, que a propuesta de Barbón, ya sabemos que será este mismo año en Asturias.