Una Conferencia de Presidentes de alto voltaje: pinganillos, boicot del PP y exigencias de adelanto electoral

El barcelonés Palau de Pedralbes se preparaba para albergar por primera vez una Conferencia de Presidentes. Un tipo de encuentro entre Administración central y regiones destinado al diálogo y al acuerdo. En esta ocasión, sin embargo, los consensos vuelven a presentarse prácticamente imposibles, entre el drama de los pinganillos de Ayuso y reiteradas peticiones de adelanto electoral a un Sánchez que ha dicho que no.

Pocos minutos pasaban de las ocho de la mañana que los presidentes autonómicos empezaban a ser recibidos por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; así como por su consellero de presidencia Alberto Dalmau. Cordialidad, sonrisas e, incluso, alguna broma llamaba la atención de estos saludos,

Situación que se tuerce con el turno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha convertido el suyo en el más frío de todos. Estrechamiento de manos -casi telemático'- al que ha precedido con un rictus serio en su camino desde el coche hasta la comitiva de bienvenida que la esperaba con sonrisas.

Críticas previas al encuentro

Queriendo o no, la madrileña se ha convertido en protagonista de una jornada que no había hecho nada más que empezar y cuyos principales escollos adelantaba desde Madrid el portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, quien criticaba que por primera vez los presentes en la reunión dispondrían de pinganillos de traducción en el caso de que alguno de los dirigentes regionales optase por intervenir en su lengua.

En ese sentido, el vocal 'popular' sostenía que el español "es la lengua común para entenderse", al tiempo que denunciaba que "lo demás" correspondía a una "parafernalia nacionalista para contentar a los socios de Sánchez". Respecto al presidente del Gobierno, Tellado también ha asegurado que el socialista buscaba "una foto de normalidad democrática en un contexto de total anormalidad", debido a las presuntas corruptelas que afectan a su entorno, además del reciente estallido del 'caso Leire Díez'.

Primer encontronazo

Una normalidad que, no obstante, estallaba con el primer encontronazo del día entre Ayuso y la ministra de Sanidad, Mónica García, separadas por un miembro del equipo protocolario. La también portavoz de Más Madrid se disponía a saludar a la 'popular' con dos besos, ante lo que Ayuso le ha dicho "algo de 'no querer saludar a una asesina'", pues acusa a los miembros de la formación de García a calificarla de tal manera por los 7.291 muertos en las residencias madrileñas durante la pandemia.

Tras un primer revuelo, todo seguía su curso con un desayuno en el interior del Palau de Pedralbes. Tras ello, Sánchez e Illa, como anfitrión, salían ante la prensa para realizar una declaración institucional previa la reunión sobre la que el catalán ha asegurado serviría para "compartir diagnósticos", al tiempo que el también secretario general del PSOE apelaba "a la responsabilidad de todos" ante la propuesta de triplicar la inversión del Estado para paliar el problema de la vivienda. Precisamente, este ha sido el asunto en el que Sánchez deseaba centrar este encuentro.

Palabras que el presidente ha reivindicado más tarde, después de hacer una defensa velada del uso de las lenguas cooficiales en esta Conferencia de Presidentes subrayando que su "proyecto de país integra y no excluye". Illa, en cambio, ha sido más claro al hacer una férrea defensa de estos idiomas que definía como "una riqueza" y "un patrimonio de todos" los españoles. Ambos hacían referencia, aunque no de forma directa, a las críticas de los 'populares' en el uso de traducciones.

La promesa de Ayuso y el cabro de Pradales

Tanto que este jueves en la Asamblea de Madrid, la presidenta Ayuso amenazó con levantarse de la mesa si alguno de sus pares se servía de otra lengua que no fuera el castellano. Entonces, llegaba el segundo momento de tensión de la mañana protagonizado, de nuevo, por la baronesa 'popular'.

Era el turno de intervención del lehendakari Imanol Pradales, ante la que tras unas palabras en euskera la presidenta madrileña cumplía su promesa de salir de la sala. Durante 20 minutos, pues ha esperado a que terminase el turno de Illa que ha hablado en catalán, ha permanecido en una habitación anexa a la que en donde se celebraba la reunión.

Después volvía a entrar, pero el lehendakari ya mostraba su cabreo ante lo que ha considerado un "espectáculo lamentable", mientras que voces del Gobierno ausentes como el ministro de Transportes, Óscar Puente, lamentaba lo sucedido en redes sociales como "una estrategia propia del ejército de Pancho Villa".

Eso sí, los reproches también llegaban desde las filas 'populares'. Era el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien en su intervención ha destacado que "tener dos lenguas es un privilegio". Además, otros líderes como el president valenciano, Carlos Mazón, o el asturiano Adrián Barbón también hacían gala de sus lenguas respectivamente, aunque solo al inicio de su turno.

Órdenes de Génova: exigir elecciones

En Génova, sin embargo, habían dado otras órdenes a los suyos ante la Conferencia de Presidentes: exigir la convocatoria de elecciones anticipadas al presidente del Gobierno. Opción que el socialista, sin embargo, ha descartado de forma categórica: "Habrá ocasión para todas. Porque -ha apostillado- la intención del Gobierno es respetar los tiempos de la democracia y celebrar las próximas elecciones en el año 2027, cuando tocan".

Estos eran los detalles que iban llegando de una reunión a puerta cerrada de la que el primero en salir ha sido el presidente canario, Fernando Clavijo, quien ha admitido ante los periodistas que en el interior de la sala había "bastante tensión". Cuestión que han confirmado otras fuentes a laSexta, que además han añadido que los acuerdos se presentan "prácticamente imposibles".

Prueba de ello, por ejemplo, han sido las discrepancias que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado la financiación autonómica que plantea su compañero de filas Pedro Sánchez. Por eso, ha pedido que no haya regímenes especiales para ninguna región y sí más negociación en este asunto. Eso sí, nada de su apuesta por adelantar las elecciones generales y que fueran antes de las autonómicas, pues de esta manera se evitaría que la política estatal afecte a la regional.

Illa y Torres, como si fueran futbolistas en el campo

Este tipo de convocatorias dejan multitud de momentos anecdóticos como el ya relatado rifirrafe entre Ayuso y García. Si bien a primera hora de la jornada se producía otro cuando las cámaras captaban al president Salvador Illa charlando con el ministro Ángel Víctor Torres, mientras esperaban a los presidentes autonómicos.

El curioso momento de Illa y Torres cuando se tapan la boca para hablar

Hasta aquí, todo dentro de lo habitual, si no fuera porque en su charla optaban por cubrirse la boca, para evitar que les leyesen los labios. En definitiva, como si los jardines del Palau de Pedralbes fuera un campo de fútbol y Torres junto a Illa dos jugadores que tratan de que su contrincante no conozca su estrategia para alcanzar la victoria. Esfuerzo que, de momento, victorias no ha dado.