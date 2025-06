Fuego cruzado en el PSOE: Puente coloca a Madina dentro del "cuarteto de los resentidos"

En el PSOE, no tanto como una guerra interna, pero sí se ha desatado este jueves un duro cruce de acusaciones entre miembros de la formación. Eduardo Madina ha planteado sus dudas sobre la gestión del caso Leire Díez y el ministro Óscar Puente se ha lanzado a la yugular del que fuera dirigente del PSOE. De hecho, no ha dudado en situarle como parte del "cuarteto de los resentidos".

Parecían pocos en el fuego cruzado socialista y, de repente, aparece Eduardo Madina. "Nunca vi a nadie que se pareciera a nada de esto. No había un Aldama en el ciclo de Zapatero en el Gobierno. No había ninguna Leire Díez en el ciclo de Rubalcaba en el partido", ha dicho el exdiputado del PSOE.

Y ha dado un paso más. Madina ha lanzado este jueves un dardo al Partido Socialista en forma de pregunta. "¿Y qué le ha pasado al Partido Socialista para que alguien, como esta señora, vaya allí con el carnet de yo soy militante del PSOE?", ha cuestionado. "Y soy periodista, porque se puede ser socialista y se puede ser periodista", ha dicho parafraseando a la propia Díez.

Parece que alguien tenía que responder a Madina y quién si no, Óscar Puente se ha autoelegido y no ha tardado en contestar. "El que faltaba del cuarteto de los resentidos, que no ganarían hoy en el partido ni una asamblea en su pueblo".

El ministro ha asegurado que no ha visto a Madina salir ni una vez en defensa del partido ante el acoso de la derecha. Pero no se ha quedado a gusto con ello, porque unos minutos después ha soltado un segundo golpe. Otro mensaje con dos publicaciones de Leire Díez en 2014apoyando al mismo Eduardo Madina en su campaña a la secretaría general socialista.

"Con mucho cariño, de las personas que participamos en la plataforma de apoyo a Eduardo Madina", escribió Leire Díez en sus redes sociales en el año 2014. Este es uno de los mensajes que ha aprovechado Puente para hacer sangre y escribir, también en redes, "parece que sí había una Leire Díez en la plataforma de apoyo a Madina".

Una vez montado el revuelo, sí que ha habido nombres dentro del PSOE que han salido en defensa de Madina. Uno de ellos, Javier Lambán, que ha publicado en X: "Madina es una de las mejores cabezas con las que cuenta la política española", para añadir que "Eduardo merece mucho respeto".

Desatado, el ministro Óscar Puente se ha vuelto a lanzar, esta vez al cuello, sacando publicaciones de Leire en apoyo a Madina. No ha titubeado al tirar de ironía. "Leire está de acuerdo contigo, Javier". Y así, ha soltado un nuevo golpe a las voces críticas del PSOE, entre las que, una vez más, destaca el presidente de Castilla-La Mancha.

Porque Emiliano García-Page, al ser preguntado por todo este asunto, se ha limitado a contestar con un: "Yo soy muy incompatible con el concepto de puto amo, soy muy incompatible". De nuevo, con sus declaraciones, Page se desmarca del Gobierno de Pedro Sánchez.