Óscar Puente anticipa tres años más de incidencias ferroviarias al coincidir trenes nuevos y viejos

El contexto La última incidencia ferroviaria ha pillado al ministro de Transportes en medio de una comparecencia en el Congreso precisamente para explicar los problemas del tren durante los últimos meses.

En una comparecencia ante la Comisión de Transportes del Congreso, el ministro Óscar Puente ha destacado el buen momento del sistema ferroviario en España, coincidiendo con la noticia de una nueva incidencia que ha causado retrasos en trenes de alta velocidad. El diputado del PP Héctor Palencia ha criticado esta situación como parte de un "caos ferroviario". Puente ha explicado que el problema ha sido informático, con 300 servidores de Adif afectados, y ha advertido de que en los próximos tres años podrían continuar las incidencias debido a la renovación de un sistema ferroviario envejecido. A pesar de los problemas, Puente defiende que la red española es un referente mundial.

Justo cuando el ministro Óscar Puente presumía de que "es incuestionable el buen momento ferroviario que vive España" y sostenía que "los viajeros así lo atestiguan", los diputados ante los que estaba compareciendo en la Comisión de Transportes del Congreso conocían la última incidenciade la red, una caída de los servidores de Adif que este mismo jueves ha provocado retrasos y detenciones de trenes de alta velocidad con destino u origen en Madrid.

El parlamentario del PP Héctor Palencia sacaba a colación lo que ha calificado como "el enésimo episodio de las obras completas de Óscar Puente y el caos ferroviario". Un problema que el titular de Transportes explicaba señalando que "300 servidores de Adif han caído". "Es un problema informático. Tendremos que saber qué es lo que ha pasado", señalaba.

Con este panorama, el ministro ha avisado de que todavía nos quedan al menos tres años de incidencias como estas por delante. "El año que viene y me temo que los dos siguientes, vamos a encontrarnos con un material nuevo, que algún problema dará, pecados de juventud, y con un material en sus últimos años de vida", ha advertido.

En este sentido, Puente ha hecho hincapié en que tenemos un sistema ferroviario viejo que ahora se ha empezado a renovar. Como ejemplo, ha señalado que "desde el año 2008 no entra en nuestra red un tren de Cercanías" y que "desde el año 2010 no entra, o no entraba, ningún tren de media o larga distancia".

Con todo, para el titular de Transporte la red ferroviaria española es hoy "el referente ferroviario en el mundo". Así lo ha defendido en una comparecencia a petición propia por los problemas que ha dado el sistema durante un verano marcado por las incidencias.