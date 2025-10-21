Ahora

Cunde la desconfianza

EEUU redobla la presión sobre Netanyahu enviando dos delegaciones del más alto nivel a Israel

Los detalles La Casa Blanca ha tomado esta decisión por si al 'premier' telaviví se le olvida quiénes son sus mejores amigos y lo mucho que ha costado este alto el fuego.

Enviados por la Casa Blanca a Israel
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Casa Blanca redobla la presión sobre un Netanyahu cada vez más entre la espada y la pared. Dos delegaciones estadounidenses del más alto nivel —el número dos de Trump, su yernísimo y su amiguísimo golfista— están en Israel, por si al 'premier' telaviví se le olvida quiénes son sus mejores amigos, lo mucho que ha costado este alto el fuego —que se teme, como siempre, fragilísimo— y lo mucho que Trump lo necesita si quiere el Nobel de la Paz.

Mientras, cunde la desconfianza visto lo visto en las últimas horas. "Francamente, yo no tengo ninguna confianza en que Netanyahu juegue limpio, ya que necesita la guerra para su supervivencia política. No lo digo yo, sino todo el mundo", expresa Josep Borrell, exjefe de la diplomacia europea, presidente del CIDOB y experto del Consejo del Real Instituto Elcano.

Con una tensión creciente en la Knéset, su Parlamento, asediado por causas judiciales de corrupción y con un extremista gabinete de coalición, Netanyahu hace acrobacias sobre una delgada cuerda floja ideológica y militar. En este sentido, Borrell señala que el líder israelí "tiene en su Gobierno a gente peor que él —más bélicos y más terribles contra los palestinos— que insisten en que liberados los rehenes, es momento de volver a atacar".

De esta forma, Netanyahu tiene muchas tentaciones peligrosas de ceder ante ellos, siendo consiente de que no será condenado mientras esté en el Gobierno. Así, mientras Gaza teme por una endeble paz, él lo hace por su vida política y su libertad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Govern de Mazón bloqueó durante un año 12 millones recaudados en un fondo solidario urgente para los afectados por la DANA
  2. Aldama traslada al Supremo que entregó 20.000 euros en metálico a Ábalos para comprar un local en Valencia
  3. ¿Cuánta sangre donan? ¿Qué ayudas reciben?: PP y Vox crean las "listas del odio" en la Generalitat para diferenciar a los migrantes en las estadísticas
  4. Juanma Moreno echa balones fuera y apunta a un error humano y un sistema opaco heredado en los cribados de cáncer de mama pese a llevar siete años gobernando
  5. Tres ancianos compartiendo piso en 2055, el indignante anuncio del Ministerio de Vivienda que ha despertado las críticas
  6. La Fiscalía investiga la difusión en redes de las imágenes de las presuntas acosadoras de la menor que se suicidó en Sevilla