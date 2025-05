Óscar López afirma no haber tenido "nunca jamás" conocimiento de las presuntas fiestas de Ábalos en Paradores

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha negado tener conocimiento de supuestas fiestas con prostitutas organizadas por José Luis Ábalos en Paradores durante su presidencia entre 2018 y 2021. López, que compareció en el Senado por el 'caso Koldo', afirmó no haber recibido rumores sobre estos eventos, publicados por medios como The Objective. Criticó la falta de fundamento de su comparecencia, calificándola de "chascarrillos". Además, aclaró que, tras dejar el cargo, consultó a los nuevos responsables de Paradores, quienes tampoco tenían constancia de tales hechos. Pilar Alegría, ministra de Educación, también comparecerá para dar explicaciones sobre la fiesta en Teruel.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido este viernes que "jamás" tuvo noticia cuando fue presidente de Paradores de que José Luis Ábalos celebrara fiestas con prostitutas en, al menos, dos establecimientos de esta empresa pública. Lo ha explicado este viernes en la comisión del 'caso Koldo'el Senado, donde estaba citado para comparecer y aclarar estas supuestas fiestas que se habrían celebrado bajo su mandato de Paradores, que presidió entre julio de 2018 y julio de 2021.

López asegura que, en este periodo, jamás le llegó ni un "cotilleo" ni un "rumor" de que Ábalos, como han publicado medios como The Objetive, celebrara una fiesta con prostitutas en paradores como el de Teruel, el 15 de septiembre de 2020, y el de Sigüenza, Guadalajara, en mayo de 2021. Es más, el ministro se ha quejado de que esta comparecencia "no tiene ningún sentido", pues "jamás" tuvo conocimiento de "algo así". Y ha acusado quienes sostienen estas teorías de las "quinielas" que hacen al nombrar "cada día" un nuevo parador: "Un día era Gredos, otro, Sigüenza, ya me pierdo", ha espetado.

La comparecencia se ha convertido en un cara a cara entre López, actual secretario general del PSOE madrileño y la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano. Ambos han protagonizado un arduo intercambio de reproches ya en el plano madrileño.

El ministro para la Transformación Digital añadió que preguntó al respecto del asunto un año después de abandonar el cargo debido a que periodista le había preguntado por estas supuestas fiestas, y él se dirigió a los nuevos responsables de Paradores: "Pregunté con toda normalidad y con toda naturalidad se me dijo que no había constancia de ningún hecho como ese". Es por ello que ha vuelto a criitcar su comparecencia, que se debe a "chascarrillos" sin fundamento.

Al mismo tiempo, indicó que, cuando estaba en la Presidencia de Paradores, "por supuesto" que no preguntó al exministro de Transportes sobre si había celebrado estas fiestas, ya que, como ha insistido, en esa época no tenía constancia de nada de ello.

Pilar Alegría también comparecerá

López no será el único ministro que comparecerá por este asunto: la ministra de Educación y portavoz del Gobierno tendrá que dar explicaciones sobre una de estas dos fiestas, la de Teruel, el 22 de mayo, tras ser citada a petición del PP dentro de la misma comisión. Igualmente, el Grupo Popular citó al director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez, el lunes 19 de mayo, para hablar sobre estos hechos sin demostrar aún y que habrían sucedido en la madrugada del 15 al 16 de septiembre de 2020.