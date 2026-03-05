Ábalos pide aplazar un mes el inicio de su juicio porque no puede acceder a la causa: "El ordenador se queda 'pensando'"

Mientras tanto... El Supremo ha respondido a Koldo García que no es competente para autorizar su comparecencia por videoconferencia ante la Comisión de Investigación de adjudicaciones de obras públicas.

La defensa de José Luis Ábalos ha solicitado posponer un mes el juicio por el caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo, previsto para el 7 de abril. Argumentan que no han podido acceder a la causa debido a problemas técnicos con la plataforma HORUS y que el abogado Marino Turiel tiene compromisos previos. Además, el Tribunal Supremo ha respondido a Koldo García que no puede autorizar su comparecencia por videoconferencia ante el Parlamento de Navarra. La defensa de García había solicitado esta modalidad desde el Centro Penitenciario de Soto del Real, donde está interno, pero deberá gestionar la autorización con el Parlamento.

La defensa de José Luis Ábalos ha solicitado aplazar un mes el inicio del juicio por el caso de las mascarillas que se celebrará en el Tribunal Supremo a partir del próximo 7 de abril. En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, alega que no puede acceder a la causa y que su abogado, Marino Turiel, tiene señalamientos anteriores que coinciden con los de esta vista.

Ha informado a la Sala que lleva la causa que "desde la personación del 12 de enero hasta el día de hoy (4 de marzo), ha resultado materialmente imposible acceder a la presente causa especial a través de la plataforma HORUS (Acceso ATENEA IRIS VISOR)". Todo ello, a pesar de varios intentos y de "las correspondientes consultas efectuadas a los servicios técnicos informáticos".

"El ordenador se queda 'pensando' de forma indefinida en un bucle continuado", reza el texto.

Con respecto a la agenda de su abogado, afirma que tiene "señalamientos anteriores" al plazo que se dio a Ábalos para designar un abogado. Indica que el letrado tiene otro juicio por parte del TSJ de Islas Baleares para los días 27 y 30 de marzo, además de señalamientos otros días del mes.

Por esa razón, incide en que le resulta "materialmente imposible preparar un juicio oral de la complejidad del presente con el escaso tiempo que media para preparar con solvencia cualquier defensa". "Literalmente, no es posible asumir la carga de trabajo ni esfuerzo material y mental al que se aboca a este Letrado", subraya el escrito.

La comparecencia de Koldo

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha respondido a Koldo García que no es competente para autorizar su comparecencia por videoconferencia, como había solicitado, el próximo 11 de marzo ante la Comisión de Investigación de adjudicaciones de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra.

En un escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal, la defensa de Koldo García había pedido que la comparecencia se lleve a cabo mediante videoconferencia desde el Centro Penitenciario de Soto del Real, donde se encuentra interno, al tiempo que avanzaba que se acogerá a su derecho constitucional a no declarar.

En su respuesta, la Sala le indica que "no es competente para efectuar pronunciamiento alguno al respecto", a lo que añade que lo pretendido y alegado en el referido escrito deberá ser reproducido ante el Parlamento de Navarra.

En caso de que la comparecencia finalmente se practique por videoconferencia, esto deberá ponerse en inmediato conocimiento de la Sala con la antelación suficiente para poder dejar sin efecto el traslado desde la cárcel, ya gestionado con Instituciones Penitenciarias. En el caso de que se deniegue la comparecencia por videoconferencia, "la conducción ya acordada deberá practicarse con todas las medidas de seguridad oportunas", señala.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.