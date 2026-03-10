Sumar propone un impuesto a los grandes supermercados a cambio de bajar el IVA a los alimentos

Los detalles El diputado Alberto Ibáñez señala que "es indecente que haya empresas que tengan beneficios de 1.400 millones de euros", y la gente tenga que cuestionarse "si puede comprar pescado o fruta".

El diputado de Compromís en el grupo parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez, propuso un impuesto del 0,6% al 1,2% a grandes cadenas de alimentos, como Mercadona, para reducir el IVA en estos productos. La propuesta, atribuida al economista Carlos Martín Urriza, no fue mencionada por la coordinadora Lara Hernández ni la portavoz Verónica Barbero. Ibáñez criticó los beneficios de empresas como Mercadona y pidió una alianza para que las empresas más lucrativas contribuyan más. También exigió inspecciones urgentes a gasolineras por posibles abusos en los precios del combustible y sugirió medidas contra la crisis derivada de la guerra, como prohibir desahucios y controlar precios de alquiler y energía.

El diputado de Compromís en el grupo parlamentario de Sumar, Alberto Ibáñez, ha propuesto en nombre de todo el grupo un impuesto de entre el 0,6% y el 1,2% a las grandes cadenas distribuidoras de alimentos, como Mercadona, a cambio de bajar el IVA a estos productos, como sugiere el PP.

Lo ha hecho en rueda de prensa en el Congreso, donde ha desvelado una propuesta que ha atribuido al economista de Sumar, Carlos Martín Urriza, pero de la que no habló ayer la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, cuando desgranó las propuestas de la formación para el nuevo escudo social, ni hoy la portavoz del grupo parlamentario, Verónica Barbero.

Ibáñez ha señalado que "es indecente que haya empresas como Mercadona que tengan beneficios de 1.400 millones de euros", y la gente tenga que cuestionarse "si puede comprar pescado o fruta".

Un momento que ha aprovechado para enviarle un mensaje al PP, destacando que les parece bien su propuesta para debatir el IVA de la cesta de la compra, siempre y cuando "la presión fiscal sea para las grandes cadenas".

"El contexto actual requiere inteligencia y capacidad de negociación. Piden ayudas muchos sectores y empresas. Lo que les digo es que hagamos una alianza. Estamos dispuestos a darles ayudas y bajar el IVA, pero las empresas que ganan más tienen que aportar más", ha defendido.

Por lo demás, el diputado ha lamentado que el Consejo de Ministros hoy no vaya a aprobar ninguna medida del escudo social, porque "llegamos tarde", y, ya en su propio nombre, ha exigido "inspecciones de forma urgente a las gasolineras, como en Francia, para evitar los abusos que ya se están cometiendo al subir el precio de los carburantes cuando el combustible en reserva no se ha visto afectado por la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán". "Una subida que no tiene justificación y por tanto se debe investigar como usura", ha advertido.

Otras medidas que Ibáñez ha sugerido para hacer frente a la crisis derivada de la guerra han sido la prohibición de desahucios y cortes de suministros, el tope a los precios del alquiler; intervenir el precio de la cesta de la compra, la energía (recuperando la llamada "excepción ibérica") y el transporte (incluyendo la llamada "excepción croata" de ayuda a los vehículos), el fomento del autoconsumo energético, otro impuesto a las energéticas del que ayer sí habló Lara Hernández y la suspensión de los aranceles a los fertilizantes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.