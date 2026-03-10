Teresa Ribera discrepa de Von der Leyen y avisa: "Corresponde al Consejo Europeo fijar posición sobre el ataque a Irán"

El contexto Ribera se distancia así de las declaraciones que realizó Von der Leyen, en las que señaló que la UE "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha admitido que discrepa abiertamente con la presidenta el Ejecutivo comunitario, Úrsula Von der Leyen, sobre la postura de la Unión Europea tras la escalada bélica en Oriente Próximo, y ha advertido que es "muy peligroso" entrar en un debate que "parece cuestionar el derecho internacional".

Aunque ha querido limitar las palabras de Von der Leyen a "una reflexión en voz alta" y ha negado que tuviese la "intención" de sembrar esta duda, también ha asegurado que "la forma en la que se expresó" no fue "acertada", según ha explicado en una entrevista en 'Mas de Uno' de Onda Cero.

Asimismo, ha recalcado que "corresponde al Consejo Europeo fijar una postura", que se reunirá la semana que viene junto con la Alta Representante de Acción Exterior, Kaya Kalas, para establecer una posición común.

"El respeto al derecho internacional es una premisa básica", ha continuado Ribera, y ha insistido en que no se trata solo de una postura "moral", sino "desde el punto de vista de la seguridad del espacio europeo".

En esta línea, ha advertido que el orden internacional construido desde la Segunda Guerra Mundial "no puede quedar en el aire", ni se puede abrir la duda sobre si "actualizarlo" o dejarlo "en un cajón", lo que ha advertido que sería un "grave error" y ha negado que sea la posición defendida por los europeos.

"Nosotros, como europeos, tenemos una especial obligación en la defensa del orden internacional. A los abusones no se les hace frente rompiendo las reglas y aceptando el abuso", ha señalado, indicando que cada vez que nos mantenemos en silencio o damos pábulo a que cada cual puede hacer lo que le dé la gana, "estamos reforzando la posición del abusón".

Por tanto, ha recalcado que es fundamental que Europa defienda "con entereza" el valor del derecho internacional y lleve el debate a donde corresponde: "si esta guerra es legal o ilegal y cómo se puede desescalar" para resolver los conflictos de manera pacífica.

"No se puede consentir, callar o mirar para otro lado cuando se producen este tipo de ataques y de violencia, aunque haya muchas cuestiones que resolver respecto al régimen iraní", ha defendido.

Además, ha advertido que las consecuencias de este conflicto se van a notar en una mayor proporción en el continente europeo que en Estados Unidos, criticando que Donald Trump haya secundado la posición de Israel sin debatir con sus socios sus razones.

"Hay que trabajar para que la crisis no sea inevitable y podamos recuperar la senda hacia un espacio más tranquilo. La inestabilidad que se ha generado no es fácil que dure poco", ha asegurado.

Estas palabras de Teresa Ribera se producen después de que la máxima representante de la Comisión afirmó este lunes que la Unión Europea "ya no puede confiar" en un sistema "basado en reglas" y cuestionó si esa postura suponía "más una ayuda o un obstáculo" para la credibilidad del bloque. También evitó condenar el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y afirmó que no se debe derramar "ni una lágrima" por el régimen iraní.

