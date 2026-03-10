Sánchez comparecerá el 25 de marzo en el Congreso para explicar la posición de España en el conflicto en Oriente Próximo

El contexto El presidente del Gobierno ha sido uno de los líderes que mayor oposición ha mostrado a los ataques contra Irán. El Ejecutivo ha negado a EEUU el uso de las bases de Morón y Rota para sus ataques y ha enviado una fragata a Chipre.

Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso el 25 de marzo para explicar la postura del Gobierno español sobre el conflicto en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El presidente del Gobierno, quien solicitó su intervención, también informará sobre la reunión del Consejo Europeo. Sánchez se ha posicionado como un fuerte opositor a Donald Trump, rescatando el lema "no a la guerra" y criticando a PP y Vox por su apoyo al conflicto. Defiende que España no está sola en su postura pacifista y subraya el orgullo de estar en el "lado correcto de la historia".

Como estaba previsto, el presidente del Gobierno acudirá a la Cámara Baja dentro de dos semanas como había anunciado el propio Sánchez y le había solicitado el PP.

El jefe del Ejecutivo registró su comparecencia a petición propia el pasado viernes y en la Junta de Portavoces del Congreso se ha avanzado que ese debate con los grupos parlamentarios se dará ese 25 de marzo, en el que también dará cuenta de la última reunión del Consejo Europeo, que se celebrará los días 19 y 20 de este mes.

Sánchez, el gran opositor de Trump

Pedro Sánchez se ha convertido en el principal opositor de Donald Trump por los ataques de los estadounidenses contra Irán. El presidente del Gobierno ha rescatado el lema de "no a la guerra" y ha afeado a PP y Vox su postura favorable al conflicto. "Es muy fácil ser belicoso a cuenta del bolsillo de los demás", dijo en su última comparecencia el presidente del Gobierno, que no se ha escondido a la hora de tachar estos ataques como "un extraordinario error".

"Aquellos que entonces nos metieron en una guerra en contra de la opinión pública española son los que hoy, en contra de la opinión, vuelven a defender la guerra en Irán demostrando que no aprendieron nada y que se equivocan en todo", asegura el jefe del Ejecutivo.

"Durante estos días habréis escuchado que España está sola. Son los mismos que nos lo dijeron cuando reconocimos el Estado de Palestina, luego vinieron todos los demás. Nosotros no estamos solos, somos los primeros. Lo estamos viendo ya, vemos como más gobiernos se posicionan en la guerra. Los que se van a quedar solos son los que defienden lo indefendible. Lo que estamos viendo en estos momentos es que es un orgullo ser español por defender lo que defendemos ante la barbarie y la guerra. Es bueno estar en el lado correcto de la historia", defiende Sánchez.

