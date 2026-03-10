Ahora

Llamadas sin respuesta

Sánchez y Merz, un problema de comunicación: llamadas sin respuesta y un teléfono escacharrado tras las amenazas de Trump a España

Los detalles El canciller alemán ha llamado a Sánchez dos veces desde su visita a la Casa Blanca --ambas sin respuesta-- y le ha dejado un mensaje de voz. Desde Moncloa aseguran que Merz llamó a un número de teléfono que ya no está disponible, recordando que el presidente del Gobierno lo cambia con frecuencia.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecen una rueda de prensa tras una reunión conjuntaEl canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecen una rueda de prensa tras una reunión conjuntaEuropa Press | Kay Nietfeld | dpa
Hace justo una semana, Donald Trump calificaba a España como "un aliado terrible" y amenazaba con cortar todo el comercio con nuestro país. Esas palabras llegaron desde el Despacho Oval de la Casa Blanca y, en ese momento, se encontraba junto al canciller alemán, un Friedrich Merz que no solo no dijo nada al presidente de Estados Unidos, sino que además echó en cara a España que no haya subido su gasto militar hasta el 5%.

Horas después de ese momento, el propio Merz intentó recular para hacer ver que sí que apoyaba a España frente a las amenazas de Trump, dejando claro que Europa "actúa unida en cuestiones comerciales". Desde entonces, Merz ha intentado ponerse en contacto con Sánchez en dos ocasiones, según adelantaba el medio 'Politico', dos llamadas de teléfono que no fueron contestadas. Al ver que no podía contactar con Sánchez, Merz le dejó un mensaje de voz al presidente del Gobierno, según explica al citado medio el portavoz de Merz, Stefan Kornelius.

Según trasladan fuentes del Gobierno a laSexta, el motivo por el que Sánchez no ha respondido esas llamadas a Merz es porque el teléfono al que ha llamado no se encuentra operativo, recordando que el jefe del Ejecutivo cambia de número periódicamente por razones de seguridad. No obstante, ambos líderes no han podido hablar entre ellos, aunque sí lo han hecho sus respectivos gabinetes.

Desde Moncloa quitan hierro al asunto y el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, defiende que ambos países son aliados cercanos. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se mostró "sorprendido" por la actitud de Merz. "No me imagino a (Angela) Merkel o a (Olaf) Scholz con una declaración así", lamentaba en una entrevista en la Cadena SER.

Este martes, el canciller alemán ha mostrado su preocupación por el hecho de que no exista "un plan conjunto para poner fin a esta guerra de forma rápida y convincente", dejando claro que a Alemania "no le interesa una guerra sin fin".

