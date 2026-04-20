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Polémica en la Puerta del Sol

María Corina Machado "rechaza" los gritos de "fuera la mona" contra Delcy Rodríguez en Madrid

¿Qué ha dicho? "Jamás escucharán de mi boca una palabra o una expresión que descalifique a una persona por su religión, por su raza. Por supuesto rechazamos cualquier descalificación de esta naturaleza", ha comentado la líder opositora venezolana.

La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado, a su llegada al Senado en Madrid
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La opositora venezolana María Corina Machado afirmó este lunes en el Fórum Europa que desconoce las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien criticó que solicitara ayuda al Gobierno y no se viera con ninguno de sus miembros en su viaje a España y sí "con su espectro ideológico, que es la extrema derecha". Para el ministro, esto supone "desmerecer a las instituciones españolas".

Así se pronunció Machado durante el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que evitó responder al titular de Exteriores, quien minutos antes había criticado que viajara a Madrid como "líder ideológica".

Ya el domingo, Machado rechazó "cualquier descalificación de esta naturaleza" contra la presidenta de Venezuela. "Jamás escucharán de mi boca una palabra o una expresión que descalifique a una persona por su religión, por su raza", aseguró en una entrevista a la agencia EFE.

Según ha asegurado Albares este lunes en una entrevista en RNE, la propia María Corina Machado pidió refugio en la Embajada de España y él "personalmente" le dijo que "no había ningún problema", aunque "finalmente no lo usó". De ahí que, serio, apuntase que es "completamente injusto", porque "no se puede solicitar ayuda y luego venir a desmerecer a las instituciones españolas".

Al ser preguntada por ello, la opositora venezolana se limitó a apuntar que no las había escuchado: "Preferiría no referirme a las mismas", añadió en este sentido. A modo de disculpa, aseguró que estos días "tan intensos" ha podido "recibir afecto" de parte de "las instituciones, de los partidos, de esta gran nación y de su gente".

Acto seguido, se escudó en que tenía que marcharse al Senado para participar en otro acto, por lo que zanjó el asunto señalando que también podrá "agradecer a sus instituciones".

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