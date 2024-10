La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, continúa con su batería de querellas contra quienes le recuerdan las investigaciones sobre fraude fiscal, administración desleal y corrupción en los negocios.

La última es la presentada este mismo jueves contra la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. González Amador se querella contra Bergerot por las palabras vertidas en 'Buenos días Madrid' de Telemadrid y exige que se retracte en el mismo medio, en redes sociales y que elimine un tweet publicado el 23 de octubre de 2024 en X en el que escribía: "El novio de la presidenta es un delincuente, él mismo lo ha confesado, y hoy se lo he dejado claro a esta tertuliana en Telemadrid. Embolsarse 2 millones de euros, defraudar 350.000 euros a Hacienda, desgravarse Rólex y viajes con Ayuso no es de ser un ciudadano ejemplar".

Además, pide a la portavoz de Más Madrid que no vuelva a protagonizar hechos análogos en el futuro difundiendo públicamente informaciones que la defensa de González Amador tacha de "falsas y/o manifestaciones difamatorias, vejatorias, injuriosas, calumniosas u ofensivas".

En las declaraciones objeto de la querella, Bergerot afirmaba en Telemadrid: "A mí lo que me parece vergonzoso es una presidenta que, en la Comunidad de Madrid, se está beneficiando de los delitos fiscales de su novio, el señor Alberto González Amador. Esto no es el caso Alberto González Amador, es el caso Ayuso desde el momento en el que la presidenta se beneficia de esos delitos fiscales viviendo en un ático comprado con esos delitos fiscales. Y, sobre todo, con una casa arriba pagada por un empresario que, a mí me llama mucho la atención, todavía no sepamos y que no haya querido responder, que nadie se pregunte quién paga esa otra casa y a cambio de qué. Es la señora Ayuso la que se va de vacaciones en el verano del 21, creo, y gracias a todo el dinero de Alberto González Amador, que hemos visto como defrauda a Hacienda 250.000 euros por una comisión de 2 millones de euros... Unas comisiones gracias a su mejor cliente, que es el Grupo Quirón, que pone en contacto con la Comunidad de Madrid...".

Unos argumentos que prácticamente ha reiterado también hoy en el pleno de la Asamblea de Madrid ante la presidenta Ayuso. La portavoz de Más Madrid ha advertido a Ayuso que su novio "irá pa'lante" y que se sabrá "toda la verdad". "Él no va a la Puerta del Sol a hacer negocios. Él tiene la Puerta del Sol en casa", ha lanzado la líder de la oposición en la sesión de control a Ayuso después de que este miércoles el Juzgado de instrucción número 19 de Madrid ampliara la investigación a Alberto González Amador para averiguar si incurrió en delitos fiscales por un supuesto uso de una sociedad instrumental para "ocultar ingresos" del Grupo Quirón.

Bergerot ha ironizado preguntándole a la presidenta "cómo hay que llamar a una persona que ha admitido por escrito que ciertamente se cometieron delitos". "¿Delincuente no le gusta? ¿Prefiere defraudador? ¿Moloso fiscal? ¿Estafador? Quizás. Mire, no hay querellas suficientes para tapar lo que sabe toda España, que usted vive en un piso pagado con fraude fiscal", ha cargado la portavoz de Más Madrid.

Al hilo, le ha señalado que van a continuar "preguntando quién paga y qué espera a cambio", añadiendo que Ayuso y su novio "son tal para cual". "El Rolex y el hilo dental, el saxofón y el desodorante, los gastos más suntuosos y los más insignificantes, todos les sirven para eludir a Hacienda. Cuando se van juntos de viaje romántico, usted paga la sala VIP de Barajas con el dinero de todos los madrileños y su novio se deduce el alquiler del coche", ha proseguido la líder de la oposición madrileña.

A la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha echado en cara "mentir" cuando dijo "que no eran pareja cuando el fraude fiscal y ya estaban juntos en la playa", le ha reclamado que "deje de tomar el pelo con su impunidad" y ha asegurado que "toda España" sabe que vive en un piso "pagado" con este fraude.

