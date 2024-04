La querella interpuesta por Alberto González Amador contra la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el Fiscal de la Sección de Delitos económicos del Ministerio Pública madrileño, Julián Salto Torres, por un supuesto delito de revelación de secretos asegura que "nadie duda de que si el querellante hubiera mantenido una relación sentimental con cualquier otra persona" nada de esto hubiera ocurrido.

Además, en el documento al que ha tenido acceso laSexta y que firma el letrado Gabriel Ladaria Rodríguez-Ramos, se recoge que la finalidad de haber facilitado datos sobre la pareja de Ayuso a los medios de comunicación corresponde a "réditos políticos". A raíz de ello se considera que el ofrecer esta información constituye un "instrumento para alcanzar al perjudicado último (...), su pareja sentimental". Es decir, se considera que la revelación de secretos responde al fin de dañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En esa línea, insiste González Amador en su querella, que con esta acción de Rodríguez y Salto se perseguían "réditos (...) políticos" por la "condición de la pareja sentimental". Dicha relación, arranca el escrito conforman "especiales circunstancias afectantes" al novio de Ayuso con "potencial efecto deformador de las garantías procesales".

Sobre los rédito, insisten que son "ajenos al proceso penal", por lo que a su vez, se enfatiza que el fin era el de "causar un daño que no se agota ni se confunde con la acción básica del mero acceder al archivo". Además, se recoge que "no solo se ha producido un acceso no permitido a la información reservada (...) sino también un acceso realizado por un autorizado fuera del ámbito de la autorización".

Por todo ello, el letrado del novio de Ayuso ha pedido a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se tome declaraciones a los fiscales querelladas, así como al anterior abogado de González Amador, Carlos Neira. Además, solicita otras diligencias como que se exija a la Fiscalía de Madrid que indique "quién o quienes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido".

El motivo que ha llevado a González Amador a interponer esta querella responde a la publicación de datos personales, así como del proceso judicial del que asegura no haber tenido conocimiento hasta el momento en el que un periodista le comunica que saldría publicado al día siguiente.