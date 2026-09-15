El Senado mira hacia Ceuta y el PP centra sus esfuerzos en hacer caer a un Grande-Marlaska en busca de colaboración

Los detalles También han pedido explicaciones a Robles por desoír las alertas del CNI y ella ha asegurado a la prensa que no hay problema en que la directora del centro de las explicaciones oportunas.

En el Senado, Ceuta ha sido el centro de atención, mientras el PP intenta destituir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusándolo de negligencia en la gestión de la crisis. La senadora María del Mar Blanco ha exigido su dimisión, mientras Grande-Marlaska ha pedido colaboración institucional para abordar la compleja situación. El PP, con un tono alarmista, ha criticado la "marroquinización" de Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprochado al PP por su falta de responsabilidad de Estado y ha ofrecido que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, dé explicaciones sobre las alertas desoídas. Robles ha instado al PP a solicitar las explicaciones necesarias.

Ceuta ha sido la protagonista la tarde de este martes en el Senado, que mira hacia la ciudad autónoma mientras el PP centra sus esfuerzos en hacer caer al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Hasta en cuatro ocasiones la bancada 'pupular' ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska por —según han dicho— su negligencia en la gestión de la crisis. "Y así pasará a la historia, por ser el ministro aplaudido por los invasores y abucheado por los ceutíes [...] Háganos un favor a todos y dimita de una puñetera vez", le ha dicho María del Mar Blanco, senadora del PP.

Mientras, el ministro ha pedido colaboración. "Tenemos una situación absolutamente compleja, difícil en Ceuta, que estamos abordando [...] Lo que necesitamos es colaboración del conjunto de las instituciones", ha reclamado Grande-Marlaska.

Los 'populares', sin embargo, parecen haber sucumbido al alarmismo y se empeñan en demostrarlo. "Ceuta necesita que ustedes cumplan y no que la conviertan en un barrio de Marruecos", ha dicho el senador del PP José Antonio Monago, que ha agregado que la ciudad autónoma "se 'marroquiniza' a cámara lenta ante su pasividad".

Mientras, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprochado al PP su falta de responsabilidad de Estado por intentar sacar rédito político de lo ocurrido. "Lo que hicieron ustedes este verano en agosto es muy desleal. Ustedes no tenían ningún interés en saber lo que había pasado en Ceuta [...] Ustedes querían venir simplemente a atacar al Gobierno", ha manifestado.

Han pedido explicaciones a Robles por desoír las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ella ha asegurado a la prensa que no hay problema en que la directora del centro, Esperanza Casteleiro, de las explicaciones oportunas.

"La directora del CNI no tiene ningun obstáculo [...] Que lo pidan, que nos convoquen y vamos tranquilamente", ha asegurado Robles en los pasillo del Senado. Cuatro peticiones de dimisión, el PP apuntando al CNI y Robles invitándoles a pedir explicaciones.

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