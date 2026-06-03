El guardia civil de la trama Koldo declaró que Leire Díez se identificaba como "representante de los de arriba del Gobierno"

Los detalles La conocida popularmente como la fontanera del PSOE, Leire Díez, se describía en sus reuniones como representante "de los de arriba" o de "los del arriba del Gobierno". Así consta en el sumario del caso Leire que se investiga en la Audiencia Nacional a cargo del juez Santiago Pedraz.

Leire Díez, exmilitante del PSOE, presumía de sus conexiones con altos cargos del Gobierno en reuniones con Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo. Según el sumario del caso, Díez aseguró tener acceso a los principales líderes del partido y del Gobierno, y prometió influir en el nombramiento del próximo DAO de la Guardia Civil. Villalba declaró voluntariamente ante la UCO, revelando que Díez buscaba información comprometedora sobre oficiales de la UCO y ofrecía mejorar su reputación y un puesto de asesor a cambio de colaboración. La trama, investigada por el juez Santiago Pedraz, también involucra al exsecretario del PSOE Santos Cerdán.

La exmilitante del PSOE Leire Díez alardeaba de sus vínculos con "los de arriba del Gobierno" y de tener acceso al "'one' del Gobierno" en las dos reuniones que mantuvo el 10 y el 26 de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

Así consta en el sumario del caso al que ha tenido acceso laSexta. En la primera reunión, Díez se limitó solo a mencionar a "los de arriba", pero ya en la segunda destacó que tenía acceso al "'one' del partido" y al "'one' del Gobierno", y como muestra de su poder le aseguró a Villalba que el próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella porque el Gobierno culpabilizaba al Ministerio del Interior por no controlar las operaciones de la Unidad Central Operativa (UCO).

Es la declaración como testigo que prestó Villalba ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil en el marco de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a una trama que lideraría Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para influir en procedimientos judiciales que afectasen al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno.

Según el acta de su declaración, Villalba compareció "de forma voluntaria" en dependencias de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, al día siguiente de que la UCO entrase en la sede del PSOE en Ferraz en busca de documentación de presuntos pagos a Leire Díez por estos servicios, tras ser citado telefónicamente por los agentes.

Allí relató que la semana anterior a la primera reunión mencionada, Leire Diez le hizo llegar, a través de un colaborador de la Jefatura de Información, su "especial interés" en mantener un encuentro y él accedió a ello, dijo, porque no tenía nada que perder y tras consultarlo con sus abogados.

A "los de arriba" les preocupaba la información que pudiera dar Aldama

Leire, siempre según el relato de Villalba, acudió acompañada de otra persona, Francisco Ortega, y se presentó como una persona que tenía vínculos con "los de arriba" o con "los de arriba del Gobierno" para posteriormente mencionar diferentes causas judiciales relacionadas con el sector de los hidrocarburos como la de Gaslow o la de Villafuel, en la que está imputado el comisionista Víctor de Aldama.

Ella expuso que lo que tenían en común era la intervención del teniente coronel de la UCO Antonio Balas y que en todas ellas existía una connivencia de la UCO con Repsol para torpedear la competencia en este sector. Su objetivo, según expuso la exmilitante socialista, era por tanto conseguir información comprometedora del "Teniente Coronel Balas, el Capitán Bonilla, el Coronel Corbí (sobre este, si seguía manteniendo control sobre la Guardia Civil o la UCO), el Coronel Yuste (Coronel de UCO) y el DAO, entre otros". Leire Díez también le pidió información sobre Aldama y Koldo García, ya que, según está le comentó, a "los de arriba" les preocupaba la información que pudiera dar Aldama.

A cambio de su colaboración, la exmilitante del PSOE le ofreció recuperar su reputación y darle un puesto de responsabilidad sentándolo como asesor de la Directora General de la Guardia Civil, quien, según le comentó, estaba "esperando el 'feedback'" de la reunión.

Además de pedirle que le proporcionara información para hacer una "purga" en la Guardia Civil, también le propuso que dejara a su defensa y le ofreció dejarla en manos de los abogados Ismael Oliver, José Aníbal Álvarez o Jacobo Teijelo, si bien matizó que sería mejor la primera opción porque los otros dos tenían mucho trabajo y así podía coordinarla con la de Koldo García, ya que entonces Oliver era el abogado del exasesor del Ministerio de Transportes.

Tras este encuentro, Villalba levantó una acta de la reunión que aportó en su día a la causa abierta a Leire Díez por un juzgado de instrucción de Madrid y cuya competencia ha reclamado ahora el juez Pedraz.

En el segundo encuentro, Díez le pidió reunirse en el despacho de Ismael Oliver, pero él se negó y le propuso reunirse en el mismo establecimiento que la primera vez. En esa reunión, Díez insistió en los mismos asuntos y le hablaron de darle un destino en la embajada de Roma, ofrecimiento respecto a que Díez le dijo que la directora general no tenía ningún problema, si bien esto no se llegó a materializar ya que consideró que provocaría un mayor desgaste de su reputación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido