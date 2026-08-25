María Claver: "El asunto de Ceuta es para disolución de Cortes, convocatoria de elecciones y dimisión inmediata del Gobierno en pleno"

"Cuando no fueron capaces de anticipar lo que iba a pasar, no reaccionaron mientras estaba pasando, han intentado dejar morir el asunto durante 26 días y siguen sin plan, se pierde toda la credibilidad", afirma la periodista en Más Vale Tarde.

El Gobierno ha decretado el mando único en Ceuta 26 días después de la entrada masiva de migrantes. Mientras tanto, la tensión en la ciudad autónoma sigue en aumento tras el Real Decreto que habilita espacios para los migrantes.

María Claver se muestra muy crítica en Más Vale Tarde con la gestión de la crisis por parte del Gobierno: "Cuando no fueron capaces de anticipar lo que iba a pasar, no reaccionaron mientras estaba pasando, han intentado dejar morir el asunto durante 26 días y siguen sin plan, se pierde toda la credibilidad", afirma.

Para la periodista, "el asunto de Ceuta es un asunto de disolución de cortes y de convocatoria de elecciones y dimisión inmediata del Gobierno en pleno", algo que "no se está produciendo y lo que está haciendo es caldear más".

María también opina sobre la política exterior española, que "se manoseó y utilizó como un instrumento de política interna": "Muchos advertimos que esto iba a tener un riesgo para la vida, el porvenir y la realidad de los españoles y aquí estamos viendo uno de los resultados", sentencia.

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