El almirante Juan Rodríguez Garat, sobre las amenazas de Irán: "Si tuvieran la posibilidad de matar a Netanyahu, no dudarían"

Mientras medios iraníes han ofrecido 10 millones por la cabeza del hijo de Donald Trump, Benjamin Netanyahu afirma que también intentaron asesinar a uno de sus hijos. El análisis del almirante Garat, en este vídeo.

Medios de Irán publicaban un vídeo en el que amenazaban de muerte al hijo de Donald Trump, Barron. En él mostraban imágenes en la que aportaban datos sobre su residencia y sus escoltas e incluso ofrecían 10 millones de dólares por su cabeza.

A raíz de esto, Benjamin Netanyahu asegura que también intentaron asesinar a uno de sus dos hijos, si bien no ha especificado ni cuándo ni cuál de ellos era el objetivo.

Para Juan Rodríguez Garat, almirante de la flota retirado, que Israel revele ahora esta información podría ser "propaganda política". Sin embargo, en su opinión afirma que "si Irán tuviera la posibilidad de matar a Netanyahu, no dudaría en hacerlo".

Aunque considera que Netanyahu es un "objetivo legítimo" para Irán, también apunta que "no está a su alcance": "Estoy seguro de que los servicios de seguridad israelíes y norteamericanos, además de poner en duda o aceptar la amenaza, tomarán todas las medidas posibles para evitarlo", afirma.

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