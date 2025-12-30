La montaña no tiene riesgo cero: Jorge, Natalia y Eneko, los montañeros experimentados muertos en Panticosa

Los detalles Entre las tres víctimas mortales del alud en Panticosa se encontraba Jorge García, referente en el mundo de la montaña y reconocido divulgador, que esquiaba junto a su mujer cuando el grupo fue sorprendido a 2.700 metros.

Un trágico alud de nieve en el pico Tablato, Panticosa, ha cobrado la vida de tres montañeros experimentados: Jorge García, Natalia Román y Eneko Arrastua. Jorge García, pediatra y reconocido divulgador, compartía su pasión por la montaña y el respeto por la naturaleza con más de 400.000 seguidores. Su blog, 'La meteo que viene', le valió el premio al mejor blog de montaña de España en 2013. Natalia Román, zaragozana y pareja de Jorge, residía en Suiza y compartía su amor por la montaña a través de un blog personal. Eneko Arrastua, esquiador vasco, era querido por su equipo de carreras de montaña. El alud sorprendió al grupo de seis esquiadores, recordando la fragilidad ante la naturaleza.

Un alud de nieve ha dejado tres víctimas mortales —dos hombres y una mujer— en el pico Tablato, en Panticosa. Entre ellas está Jorge García, un hombre que había hecho de la montaña un lugar de encuentro y de palabras.

Pediatra de profesión y divulgador por vocación, García compartía en redes sociales sus rutas y reflexiones, seguidas por más de 400.000 personas que encontraban en sus publicaciones una combinación poco común de ciencia, pasión y respeto por la naturaleza. La última, publicada hace menos de quince días, era tan sencilla como reveladora: "Son momentos de atención absoluta en el ahora, momentos en los que el frío nos hace sentir más vivos".

Tenía 55 años y era natural de Zaragoza. Hoy su nombre figura entre las víctimas del alud. "Es un día muy triste, nos ha faltado una persona maravillosa", lamenta su amigo Rafa Puértolas.

Referente en el mundo de la montaña, Jorge García era especialmente reconocido por su labor divulgativa. En su blog, 'La meteo que viene', ponía palabras y datos al tiempo del Pirineo, elaborando predicciones meteorológicas para pruebas deportivas y compartiendo una forma de entender la vida ligada al deporte y a la alimentación saludable. En 2013, ese trabajo fue reconocido con el premio al mejor blog de montaña de España.

"Había calibrado el riesgo. No era un día especialmente peligroso, pero en ese punto concreto la montaña cedió", explica su amigo Rafa Puértolas, todavía conmocionado por lo ocurrido.

Junto a él perdió la vida Natalia Román, de 36 años, también zaragozana y montañera experimentada. Era su pareja y residía en Suiza, donde practicaba trail running de larga distancia. Como Jorge, sentía la necesidad de contar la montaña y de compartirla, y lo hacía a través de un blog personal.

La tercera víctima es Eneko Arrastua, esquiador vasco de 48 años. Su muerte ha supuesto un mazazo para sus compañeros del equipo de carreras de montaña, que en las últimas horas se han despedido de él en redes sociales.

Los tres eran montañeros expertos, personas que conocían la montaña y la respetaban. Formaban parte de un grupo de seis esquiadores que se vio sorprendido por el alud a unos 2.700 metros de altura, en un recordatorio brutal de la fragilidad incluso de quienes mejor conocen ese entorno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.