Cómo los bulos convirtieron a Torre-Pacheco en el corazón de la desinformación

Los detalles Lo ocurrido el pasado mes de julio en Torre-Pacheco es un ejemplo claro de lo que ha marcado este año: un contexto dominado por la desinformación y la propagación rápida de falsedades.

Los bulos y la desinformación han marcado todo 2025. Pero si podemos marcar un momento como punto álgido de esta realidad, ese fue el pasado mes de julio, en Torre-Pacheco (Murcia).

Este municipio de algo más de 40.000 habitantes vivía este verano varias jornadas de violencia y racismo, con llamamientos promovidos por la ultraderecha para "cazar al migrante", incluso, tal como decían "cazar al migrante magrebí", que llegaron a sembrar el miedoy a convertir durante unos días Torre-Pacheco en un municipio fantasma donde la gente tenía pánico a salir a la calle.

Tras la agresión de un vecino, los bulos empezaron a dispararse y las redes se convirtieron en un altavoz de odio. Un primer vídeo supuestamente mostraba al vecino agredido del municipio por una supuesta persona migrante. Era falso. La Guardia Civil e incluso el propio vecino lo desmintieron.

Pero ese bulo corrió como la pólvora en redes sociales, e incluso, agitadores como Alvise Pérez se hicieron eco, lo que derivó en convocatorias a realizar una 'cacería' de inmigrantes en la localidad murciana. El vídeo es real, pero no ocurrió en Torre-Pacheco, sino en Torrevieja.

Después de este vídeo, apareció una imagen con las caras de los cinco jóvenes señalados como autores de la agresión. También era falsa. Aun así, sus fotos circularon durante días como si fueran los culpables.

También se difundió un supuesto comunicado del Ayuntamiento del municipio con mensajes como "vienen a delinquir" o "es inevitable controlar la migración". Otro bulo. El comunicado oficial sólo condenaba la agresión y pedía la calma.

También otra imagen, como la que podemos ver en este vídeo, fue presentada como disturbios en Torre-Pacheco, sin embargo, era un vídeo de Fuenlabrada, grabado en 2021. Otra imagen mostraba supuestamente la llegada masiva de migrantes al municipio, pero las imágenes correspondían en realidad a Polonia, cuando los ultras del fútbol llegaron el mes anterior.

Una avalancha de desinformación que no solo se quedó en España, sino que traspasó las fronteras. En el Reino Unido pasó lo mismo: se difundieron vídeos falsos que hablaban de un país islamizado. Un ejemplo de cómo los bulos traspasan fronteras.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.