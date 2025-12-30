Políticos, empresarios y hasta una fontanera: el año de las comparecencias de la comisión Koldo

El contexto Pedro Sánchez, Patricia Úriz o Leire Díez. Casi todos han pasado este año para comparecer por el caso Koldo y lo único claro por ahora es que queda caso para rato.

Tantas comparecencias ha habido este año en la comisión Koldo que hasta han propuesto cambiarle el nombre. "Propongan llamar a estas comisiones de difamación porque no son de investigación", llegó a decir en octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De hecho, le gustó tanto la experiencia que se plantea repetir. "A tenor de cómo ha ido esta comisión, tengo que decir que vengo encantado", dijo entonces.

Y aunque cambió de 'look' se quedó muy lejos de ser el más extravagante del año, ese premio se lo lleva la exmujer de Koldo García, Patricia Úriz.

"La señora Úriz ha sido identificada abajo, tenemos que creernos que es la señora Úriz", avisaron en abril cuando apareció ante la comisión de investigación del Senado con el rostro cubierto.

Políticos, empresarios y hasta una fontanera han pasado por allí. Aunque Leire Díez insistía: "No soy fontanera señora, soy periodista". Para responder a las preguntas o quedarse callado.

Y aunque alguna risa ha habido, a otros no les ha hecho ninguna gracia. "Menos cachondeo, yo no me estoy cachondeando de nadie aquí", se quejaba Joseba Antxon Alonso, administrador de Servinabar.

Tanto que han llegado incluso a tirar de amenazas. "Hágase una pregunta, si usted está en condiciones de hacerme un reproche como el que me ha hecho", dijo Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, este mismo mes.

Con algunas caras ya conocidas y otras que han cogido relevancia cuanto más avanzaba la trama. Casi todos han pasado por allí, alguno mejor acompañado que otro.

Lo que está claro es que queda comisión Koldo para rato.

