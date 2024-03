La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que se aleje del victimismo y de explicaciones serias sobre el caso de su pareja.

Alberto G. A., novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, habría cobrado dos millones de euros en comisiones por mediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia de Covid-19, según adelanta 'ElDiario.es'. El citado medio explica que el modus operandi que presuntamente utilizó la pareja de Ayuso para no pagar los impuestos de esas operaciones derivó en una denuncia por parte de la Fiscalía de Madrid, que se ha conocido este martes, a raíz de un informe de la Agencia Tributaria.

El fiscal acusa a la pareja de Ayuso, y a otras cuatro personas más, de dos delitos de defraudación tributaria relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingenieria y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil. La Agencia Tributaria sostiene que por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, "se dejó de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía, de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021 en el Erario Público".

"Volvemos otra vez a la casilla de salida, de gente que se aprovechó del sufrimiento de la pandemia, en momentos que lo estábamos pasando mal los españoles y casualmente nuevamente en el entorno de la señora Ayuso. Qué mala suerte que tiene la señora Ayuso que siempre hay un hermano, un novio y alguien que está relacionado con mordidas en Sanidad", ha señalado en una entrevista en la Ser la que fue principal azote de Ayuso en su etapa en la posición en la Asamblea de Madrid.

Preguntada sobre las críticas del PP, que apuntan a una investigación contra Ayuso orquestada desde Moncloa y que defienden que no se puede relacionar lo que haga una mujer con lo que haga su pareja, García ha sido contundente. "Yo la entiendo teniendo en cuenta que el PP ha hecho eso históricamente. Lo ha hecho con Mónica Oltra, con otras oponentes políticas y lo que no entiendo es que la señora Ayuso que ha sido tan crítica, que siempre sale de una manera victimizada, está viviendo en una casa que está pagada con el dinero de esas mordidas, de esas comisiones y de un señor que no es que haya hecho un fraude fiscal, sino un delito fiscal", ha sentenciado.

Y añadido: "también la hemos oído hablar, darnos lecciones sobre los jóvenes que no se compran casas y no se esfuerzan y que ya la gente no quiere trabajar, etc. Más de lo mismo. Creo que más de lo mismo, pocas lecciones del PP, entiendo que ahora estén acorralados porque hayan visto como su gran baza, que es intentar extender la corrupción al resto del gobierno de España, se le ha visto truncada por la señora Ayuso".