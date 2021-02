"No podemos seguir así", "no se puede seguir trabajando así": es el clamor de ministros socialistas consultados por laSexta tras las últimas declaraciones, actuaciones y filtraciones de Unidas Podemos -como la abstención en la votación de la ley Zerolo-.

Varios ministros, según ha podido saber laSexta, están pidiendo a Pedro Sánchez un gesto de autoridad. Aseguran que se sienten "como si estuvieran encima de un polvorín" y creen que ha llegado el momento de que Sánchez haga algo ante el desgaste que está sufriendo su gobierno.

A la pregunta de qué dice Sánchez, apuntan que escucha y es muy consciente de la situación, pero todos coinciden en que no se va a romper la coalición con Unidas Podemos: "No está en la hoja de ruta de Sanchez" . No sé lo pueden permitir, añaden y dicen estar sorprendidos porque este escenario se lo esperaban dentro de año y medio, pero no ahora.

Las declaraciones de Pablo Iglesias asegurando que no hay normalidad democrática en España -este miércoles, en la sesión de control, insistió en ello, frente a la defensa que hizo el presidente del Gobierno- y el tuit de Pablo Echenique respaldando las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasél, están causando gran malestar en el sector socialista del Ejecutivo.

Ya esta semana, tras la votación de la ley de igualdad de trato, Unidas Podemos dijo que se habían cruzado las líneas rojas porque, a su entender, el PSOE la había tramitado de manera unilateral.

Pero antes, el discurso de Iglesias sobre la falta de normalidad democrática ya había empezado a escocer en el Ejecutivo, que lo achacó a parte de la campaña electoral de Cataluña.

Sobre los disturbios en apoyo de Hasél, Unidas Podemos, a través de Rafa Mayoral, ha evitado condenar las protestas, frente a las voces socialistas que han reprobado la violencia de las protestas.