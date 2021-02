La normalidad democrática ha centrado el debate entre el Gobierno y la oposición en la sesión de control. Pablo Iglesias insiste en defender que en nuestro país hay una falta de valores democráticos, colocando a Pedro Sánchez en el disparadero de la derecha.

Y es que el presidente de la formación morada se ha dirigido a Teodoro García Egea para culpar a su partido de lo que ha ocurrido "con la democracia". "Ojalá hubiera normalidad democrática, pero si no la hay es por todo lo que ha hecho su partido", le ha dicho después de que el 'popular' le acusara de "atacar a jueces" y tener "a ministros señalados por la justicia".

Esto ha llegado solo instantes después de que Inés Arrimadas cuestionara al presidente del Gobierno la actitud de su vicepresidente. "¿Cree que hay normalidad democrática?", le ha preguntado, a lo que Pedro Sánchez le ha respondido centrándose desmarcándose del líder de la formación morada, su socio de Gobierno.

"Somos una democracia plena gracias a la lucha de varias generaciones. A mí me gustaría no estar entre las 23 democracias plenas, sino ser la primera. Me gustaría mejorar la libertad de expresión y la extensión de libertades, que es en lo que está este Gobierno", ha señalado durante su interpelación a la líder de Ciudadanos, que le ha instado a "convencer a su vicepresidente de que deje de decir sandeces".

Sánchez pide a Arrimadas que se aleje de la "ultraderecha" y su "populismo reaccionario" rompiendo los pactos

Una intervención que Sánchez ha aprovechado para pedirle a la presidenta de la formación naranja que se aleje "de la ultraderecha" y de su "populismo reaccionario". En este sentido, le ha pedido que rompa sus pactos autonómicos y locales porque Vox "divide y polariza a la sociedad, persigue a inmigrantes e insulta a mujeres". "Todos tenemos que sacar lecciones del 14F", ha añadido, respecto al batacazo de Ciudadanos, que ha pasado de 36 a 6 escaños.

Más dura ha sido la exigencia de Pablo Casado, que ha pedido a Pedro Sánchez el cese de Pablo Iglesias. Una petición que el presidente le ha reprochado. "Con la que está cayendo, que usted hable de cese o dimisiones... Yo estoy centrado en el país", ha defendido. Asimismo, le ha instado a asumir "un papel de oposición útil" y dejar a un lado "el complejo ante la ultraderecha de Vox".

Precisamente, los diputados de Vox también se han enzarzado con el vicepresidente del Gobierno. En concreto, ha sido Macarena Olona la que ha cuestionado "su presencia" en el Ejecutivo, acusándole de ser "un pirómano". Entonces, Iglesias le ha recordado su homenaje a Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 75 años de prisión por terrorismo, y se ha dirigido a Casado para decirle: "Le avisé que la bestia se le acabaría comiendo".

Pablo Hasél también protagoniza el debate del Congreso

Ya este martes muchos fueron los políticos de izquierdas que se manifestaron contra la detención y el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, condenado a 9 meses de cárcel por delitos de injurias a la Corona y contra las instituciones del Estado.

Un debate que ha llegado también a la sesión de control al Gobierno. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu le ha preguntado a Carmen Calvo si indultarán al cantante catalán, a lo que ella no ha respondido de manera clara. La vicepresidenta se ha limitado a recordar que, además de la libertad de expresión, "están los límites del honor". Lo que sí ha destacado es que "a la mayor brevedad posible", harán un trabajo para ponerse "a la altura de otras democracias" en este sentido.

En la misma línea se ha pronunciado Miriam Nogueras, diputada de Junts per Catalunya, que además de la libertad para el rapero, ha insistido en "la libertad para los presos políticos", haciendo referencia a los independentistas que se encuentran en prisión.