Detenido un hombre que se hacía pasar por masajista en Isla Mayor, Sevilla, por agredir sexualmente a mujeres a las que coaccionaba

Un individuo de Isla Mayor, Sevilla, ha sido detenido por la Guardia Civil acusado de agresión sexual, vulneración de la intimidad e intrusismo profesional. Se hacía pasar por masajista y fisioterapeuta sin la titulación necesaria, contactando con mujeres a través de plataformas digitales. Realizaba tocamientos no consentidos y tomaba fotos comprometidas de sus víctimas, amenazándolas con difundirlas para coaccionarlas a mantener relaciones. En al menos dos ocasiones, compartió estas imágenes sin consentimiento. En el registro de su domicilio, se incautaron dispositivos electrónicos. Actualmente, se conocen dos víctimas, aunque podrían existir más afectadas.

Según ha informado este martes la Guardia Civil en un comunicado, el autor efectuaba tocamientos a sus víctimas sin consentimiento y, mediante engaño, hacía fotografías "comprometidas" para posteriormente difundirlas a terceros. También las forzaba a mantener relaciones bajo la amenaza de difusión o revelación de las imágenes a familiares o conocidos.

El hombre se hacía pasar por fisioterapeuta sin contar con la titulación que lo habilita para ejercer esta profesión. Ofrecía sus servicios a través de plataformas digitales y redes sociales como masajista y fisioterapeuta profesional y hacía masajes y tratamientos terapéuticos a mujeres sin titulación o acreditación.

Este falso masajista habría difundido al menos en dos ocasiones a terceras personas fotografías de carácter íntimo sin consentimiento de las víctimas. Tras el registro en su domicilio se ha decomisado material informático y telefonía móvil que se están analizando. Hasta el momento, se tiene conocimiento de dos víctimas afectadas, aunque no se descarta que existan más afectadas por estos mismos hechos.

