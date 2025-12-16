Ahora

Al menos dos víctimas

Detenido un hombre que se hacía pasar por masajista en Isla Mayor, Sevilla, por agredir sexualmente a mujeres a las que coaccionaba

Los detalles El autor efectuaba tocamientos a sus víctimas sin consentimiento y, mediante engaño, hacía fotografías "comprometidas" para posteriormente difundirlas a terceros. También las forzaba a mantener relaciones bajo la amenaza de difusión o revelación de las imágenes a familiares o conocidos.

Detenido un falso fisioterapeuta en Isla Mayor, Sevilla, por agredir sexualmente a mujeres a las que coaccionaba
Un vecino de Isla Mayor (Sevilla) ha sido detenido por delitos de agresión sexual, vulneración de la intimidad e intrusismo profesional tras hacerse pasar por masajista y fisioterapeuta para contactar con mujeres y luego coaccionarlas para mantener relaciones bajo amenazas de difundir sus fotos íntimas.

Según ha informado este martes la Guardia Civil en un comunicado, el autor efectuaba tocamientos a sus víctimas sin consentimiento y, mediante engaño, hacía fotografías "comprometidas" para posteriormente difundirlas a terceros. También las forzaba a mantener relaciones bajo la amenaza de difusión o revelación de las imágenes a familiares o conocidos.

El hombre se hacía pasar por fisioterapeuta sin contar con la titulación que lo habilita para ejercer esta profesión. Ofrecía sus servicios a través de plataformas digitales y redes sociales como masajista y fisioterapeuta profesional y hacía masajes y tratamientos terapéuticos a mujeres sin titulación o acreditación.

Este falso masajista habría difundido al menos en dos ocasiones a terceras personas fotografías de carácter íntimo sin consentimiento de las víctimas. Tras el registro en su domicilio se ha decomisado material informático y telefonía móvil que se están analizando. Hasta el momento, se tiene conocimiento de dos víctimas afectadas, aunque no se descarta que existan más afectadas por estos mismos hechos.

