Ángela Martialay afirma que se debe investigar "si Marruecos está detrás o no" de lo ocurrido en Ceuta

La jefa de Tribunales en 'El Mundo' cree que la jueza Tardón va a acabar abriendo un procedimiento judicial en la Audiencia Nacional debido a que se ha producido un ataque contra la soberanía de España.

El Objetivo conecta con Ángela Martialay, jefa de Tribunales en 'El Mundo', para analizar el informe policial, remitido a la Audiencia Nacional, que señalaría que la gendarmería de Marruecos habría dirigido la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Ana Pastor plantea que, aunque dicho informa tiene "un plano político evidente", la jueza Tardón, de la Audiencia Nacional no va a poder imputar a Marruecos por lo ocurrido, aunque puede iniciar una investigación.

La periodista de 'El Mundo' indica que la Audiencia Nacional "solo investiga causas cuyos delitos son su competencia". En este caso, "se habla de delitos contra la independencia territorial, de organización criminal o que afecten a la paz de un Estado".

"Se está dirimiendo si lo que se ha denunciado en la Audiencia Nacional es competencia de este tribunal o no y, por ese motivo, la juez ha pedido esos informes policiales", añade. Su medio ha consultado a fuentes de la Audiencia su opinión sobre la petición de responsabilidades del ministro al director de la policía, "nos han dicho que si la juez pide un informe a una unidad concreta de la policía, solo tiene que dar cuenta la policía ante el juzgado".

Martialay expone que "estamos en una fase preliminar" y cree que "la jueza Tardón va a acabar asumiendo la competencia y abriendo un procedimiento judicial". La periodista señala que en un asunto "con esta trascendencia política y social", tendrá la última palabra la fiscal general del Estado.

"Con el informe favorable o desfavorable del ministerio fiscal, la juez Tardón va a acabar abriendo una causa en la Audiencia Nacional por estos hechos", indica: "Es evidente que ha habido un ataque a la soberanía y a la integridad territorial de España, y porque este primer informe está armado y argumentado".

La jefa de Tribunales en 'El Mundo' afirma que ese informe solo se puede apuntar a la autoría de Marruecos de manera indirecta, "porque lo que se tiene que investigar es si Marruecos está detrás o no".

"La realidad también es que el informe habla de un plan estructurado, de una ambigüedad calculada en el tiempo con otros intentos de acceder a Ceuta y Melilla, y sitúa en un papel clave a las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes", expone.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido