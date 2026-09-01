Los alcaldes socialistas se rebelan contra Sánchez: mas de 30 ayuntamientos se manifestarán por Ceuta pese a la petición de Ferraz

El contexto La dirección federal del PSOE había pedido a sus cargos públicos que se desmarcasen de las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al considerar que eran un instrumento del PP para desestabilizar al Gobierno.

Varios alcaldes socialistas han decidido participar en concentraciones de apoyo a Ceuta promovidas por la FEMP, a pesar de que la dirección del PSOE pidió desvincularse, considerándolas maniobras políticas del PP y Vox. El alcalde de León, José Antonio Díez, ha destacado su postura en una entrevista en Al Rojo Vivo, afirmando que asistirá para apoyar al pueblo ceutí y defender los derechos humanos. Díez critica la capitalización política de la crisis y reclama un enfoque de "altura de Estado". Ferraz respeta su decisión, reconociendo la existencia de "versos libres" en el partido. Otros municipios socialistas también han convocado actos propios, alejándose del partidismo y destacando la necesidad de una respuesta solidaria ante la crisis migratoria.

Varios alcaldes socialista han decidido participar este miércoles en las concentraciones de apoyo a Ceuta promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Lo harán pese a que la dirección federal del PSOE pidió por carga a sus cargos públicos que se desvinculasen de estas manifestaciones alegando que eran una maniobra política del Partido Popular y Vox para desgastar al Gobierno.

El alcalde de León, José Antonio Díez, ha sido el primero en marcar distancia públicamente con Ferraz. Lo ha hecho con una entrevista en Al Rojo Vivo en la que ha anunciado que acudirá a una manifestación convocada desde la sociedad civil para "solidarizarse en defensa del pueblo ceutí, de la integridad de nuestras fronteras, de la defensa de nuestro territorio y de los derechos humanos".

Durante la entrevista, ha dejado claro que no le gusta que ningún partido político, en este caso PP y Vox, "capitalicen" una situación como esta. "No quiero que lo hagan y por eso creo que debemos estar todos allí, apoyando y dando una respuesta conjunta y solidaria a este gran problema que tenemos", ha recalcado.

Díez ha reclamado que la crisis migratoria sea abordada con "altura de Estado" y al margen del enfrentamiento partidista. Ferraz ha asegurado que respeta su decisión y su portavoz, Montse Mínguez, ha señalado que en el PSOE existen "versos libres" y que cada dirigente puede decidir si participa. Unas palabras que llegan después de que la dirección mostrase su rechazo unas movilizaciones que considera instrumentalizadas por el PP.

También han anunciado su participación o la convocatoria de actos de apoyo los ayuntamientos socialistas de Espartinas, en Sevilla; Íllora, en Granada; Moguer, Bonares, Aracena, Fuenteheridos y Santa Olalla del Cala, en Huelva; Baena, en Córdoba; Grazalema y Chiclana, en Cádiz; Sagunto, Gandia y Tavernes de la Valldigna, en Valencia; y Monforte del Cid y Novelda, en Alicante.

Melchor León, diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta, muestra su apoyo a los alcaldes que se manifestarán por la ciudad autónoma

Algunos ayuntamientos socialistas contraprograman a la FEMP

Municipios socialistas de Valencia, Huelva o Córdoba han anunciado para el miércoles concentraciones solidarias con Ceuta, al margen de la convocatoria oficial de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), y han reclamado alejarse del "partidismo" ante la crisis migratoria y humanitaria que vive la ciudad autónoma.

Se trata, entre otros, de los ayuntamientos socialistas de Sagunto y Gandia (Valencia), de las localidades onubenses de Moguer, Bonares y Santa Olalla del Cala, así como de los consistorios de Baena y Grazalema (Córdoba).

Las han anunciado mayoritariamente para el mediodía, frente a la convocatoria de la FEMP fijada a las 20:00 horas, tras advertir el domingo Ferraz a los municipios gobernados por el PSOE sobre las convocatorias "partidistas" del PP.