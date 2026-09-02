Jóvenes con aletas y neoprenos, adultos y después familias: los perfiles de las tres olas de avalancha migratoria en Ceuta

El contexto El informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha entregado a la Audiencia Nacional explica que hubo una "planificación exhaustiva con tres oleadas diferentes con tipos de perfiles de migrantes distintos".

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), al que ha accedido laSexta, revela que la entrada de 80.000 personas a Ceuta fue facilitada por la permisividad y colaboración de Marruecos. Según el documento, gendarmes marroquíes guiaron a los migrantes, organizados en tres grupos. El primer grupo, compuesto por jóvenes de 15 a 25 años, ingresó a la mañana. A las once, un segundo grupo, con hombres entre 25 y 40 años y familias, incluyendo niñas y mujeres, llegó durante doce horas. A las diez de la noche, una tercera oleada de jóvenes entró con el anochecer.

El informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha entregado en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso laSexta, detalla que la entrada de 80.000 personas a Ceuta se produjo, en buena medida, por la permisividad y la colaboración de Marruecos.

El documento policial habla de una actuación planificada en la que participaron gendarmes marroquíes que guiaron a la masa de migrantes. Unos migrantes que se organizaron en tres grupos perfectamente identificados que entraron en tres tandas distintas.

El primer grupo, que entró a primera hora de la mañana, estaba compuesto, principalmente, por hombres jóvenes, de entre 15 y 25 años, con complexión física fuerte y provistas de neoprenos, flotadores y aletas.

A partir de las once de la mañana comenzó a entrar en Ceuta un segundo grupo. Estaba formado principalmente por hombres de entre 25 y 40 años y familias, y por primera vez, se detecta una importante presencia de niñas y mujeres.

Este segundo grupo estuvo llegando durante prácticamente doce horas, hasta las once de la noche, y es el único en el que se detecta la presencia de migrantes de origen subsahariano. Además, detalla el CENIF que entraron en forma de columna humana por tierra y sin equipamiento específico.

A partir de las diez de la noche, las familias empezaron a dar paso a una tercera oleada, que de nuevo estaba compuesta por migrantes jóvenes que entraron en la ciudad autónoma con la caída de la noche. De nuevo, muchos de ellos lo hicieron ataviados con material que garantizase su flotabilidad.

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