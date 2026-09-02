Guardans, sobre las manifestaciones por Ceuta: "Sigo sin entender por qué el PSOE ha dejado la calle a la derecha para defender a España"

Ignasi Guardans considera que hay una "separación de sensibilidad y de tono entre el total del país y Moncloa" y afirma no entender "por qué el PSOE no está" en las manifestaciones de apoyo a Ceuta.

A pocas horas de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados para abordar la crisis de Ceuta, tenían lugar en muchas ciudades de España manifestaciones de apoyo a la ciudad autónoma.

Ignasi Guardans considera que "Moncloa ha tenido durante toda esta legislatura los sensores muy activos, de captar lo que el país necesitaba, y en este momento algunos de esos sensores están averiados".

Para el expolítico existe una "separación de sensibilidad y de tono entre el total del país y Moncloa", como queda reflejado en la manifestaciones de hoy en apoyo a Ceuta.

"Sigo sin entender por qué no está ahí el PSOE", afirma Guardans, que se pregunta "por qué se le ha dejado la calle a la derecha para defender a España".

Ante la intención de la extrema derecha de instrumentalizar el descontento y del PP de convertirlo en un ataque al Gobierno, el exdiputado defiende que una de las formas que habría tenido el Gobierno de contrarrestarlo habría sido "abrazarlo, que hoy hubiera salido mucha más gente y se dijera 'estamos ahí'".

Respecto a la comparecencia de Sánchez, cree que "no podrá ser el tono de la entrevista del lunes pasado, que no fue un tono correcto": "Faltó empatía, faltó autocrítica y tendrá que cambiarlo", sentencia.

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