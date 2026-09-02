Vivas advierte que Ceuta "no aguanta más": "Está en peligro, pero sigue en pie por un pueblo que ni se vende ni se rinde"

¿Qué ha dicho? Juan Jesús Vivas pide que lo ocurrido suponga "un antes y un después" para Ceuta y para España y defiende que el primer objetivo debe ser recuperar "la normalidad urgente, inmediata".

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha solicitado durante el acto por el Día de Ceuta que se exija a Marruecos respetar "la integridad territorial" de la ciudad con firmeza. Vivas considera que la reciente entrada masiva de migrantes debe marcar "un antes y un después" para Ceuta y España, enfatizando que no es una crisis migratoria, sino un asunto de seguridad nacional. Ha pedido que el Estado potencie su presencia en Ceuta y ha defendido un modelo económico basado en "más España y más Europa". Además, ha reclamado el retorno de los migrantes y un fortalecimiento de la frontera. El discurso de Vivas recibió aplausos del público, en contraste con los abucheos hacia el delegado del Gobierno en Ceuta.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido durante el acto oficial por el Día de Ceuta que se exija a Marruecos respetar "la integridad territorial" de la ciudad "con la debida firmeza y claridad". El jefe del Ejecutivo local ha dicho que el país vecino tiene el "objetivo irrenunciable de la asfixia, el acoso y el derribo de nuestras dos ciudades", refiriéndose también a Melilla.

Vivas ha reclamado que lo ocurrido durante la reciente entrada masiva de migrantes suponga "un antes y un después" para Ceuta y para España y ha defendido que el primer objetivo debe ser recuperar "la normalidad urgente, inmediata", porque, según ha advertido, "Ceuta no aguanta más".

Durante su intervención en el Teatro Auditorio del Revellín, donde se ha celebrado desde las 12.00 horas el acto institucional por el Día de Ceuta, el presidente autonómico ha sostenido que lo sucedido "no es una crisis migratoria", sino una cuestión que afecta "de lleno al núcleo de la seguridad nacional".

A su juicio, se ha producido una vulneración de "la integridad territorial de España" y ha considerado que "pocas cosas han pasado más graves que esta en España". Vivas ha señalado que todavía quedan "muchas preguntas en el aire" y ha defendido que debe conocerse "la verdad", aunque ha considerado que este miércoles no era el momento de confrontar esas cuestiones.

"Solo desde la verdad podremos construir el futuro", ha afirmado, antes de insistir en que todas las energías deben concentrarse ahora en "sacar a Ceuta de la UCI".

Las palabras de Vivas han recibido en varias ocasiones el respaldo del público presente en el Teatro Auditorio del Revellín. Los asistentes han interrumpido su intervención con aplausos y algunos de los presentes le han gritado "presidente" y "tú sí que vales".

El acto oficial ha contado con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Ninguno de los tres secundó las salvas de aplusos que el discurso de Vivas provocó en varias ocasiones entre el público.

Precisamente, la presencia del delegado ha provocado momentos de tensión entre parte del público. Pérez Triano ha sido abucheado en varias ocasiones durante el desarrollo del acto, en contraste con los aplausos recibidos por el presidente de la Ciudad.

Vivas asegura que "Ceuta está en peligro"

"Ceuta está en peligro", ha afirmado al inicio de su intervención, antes de recordar que la ciudad ha sufrido, según sus palabras, "un ataque a nuestra integridad territorial" con la entrada masiva de cerca de 80.000 personas en apenas 48 horas, una cifra que ha equiparado con el conjunto de la población ceutí.

"Triste, herida, indignada, con el alma en vilo, pero en pie", ha descrito Vivas a la ciudad.

El presidente ha reclamado que el Estado no se repliegue en Ceuta, sino que potencie su presencia en ámbitos como Defensa, Seguridad, Justicia, Sanidad y Educación. También ha pedido inversiones en equipamientos, infraestructuras, vivienda e inclusión social para equiparar los niveles de prosperidad y bienestar de los ceutíes a los del resto de españoles.

Ha defendido un modelo económico basado en "más España y más Europa", con medidas como el perfeccionamiento del Régimen Económico y Fiscal especial, el abaratamiento de las comunicaciones, el impulso de la formación profesional y la atracción de talento.

Firmeza con Marruecos

El presidente ceutí ha puesto el foco especialmente en Marruecos y ha reclamado que se le exija "con la debida firmeza y claridad" el respeto a la integridad territorial de Ceuta y, por tanto, de su frontera. Esta exigencia, ha añadido, debe estar acompañada por un fortalecimiento de las capacidades disuasorias de la ciudad "en todos los campos".

Vivas ha advertido que el control y la vigilancia de la frontera "no puede estar en manos de Marruecos", sino de España y Europa. Para ello, ha reclamado las obras de infraestructura necesarias y una mayor dotación de medios personales, materiales y tecnológicos.

En este contexto, el presidente ha defendido también el retorno de todas las personas que han entrado en Ceuta durante la crisis migratoria. "Hay que retornar a todos", ha reclamado, porque, en su opinión, si no se hace así "siempre habrá alguien que tenga la tentación de usar la herramienta migratoria para fines políticos".

"Esto tiene que tener un antes y un después", ha reiterado Vivas. El jefe del Ejecutivo local ha descrito la situación como una "invasión" y ha insistido en que el objetivo debe ser impedir que una situación de estas características pueda volver a repetirse.

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