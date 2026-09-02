Las razones por las que España ha salido a la calle en contra del Gobierno y en defensa de Ceuta

Los detalles Los ceutíes piden volver a la normalidad tras más de un mes al límite por la llegada masiva de migrantes.

Miles de personas en España han salido a las calles en apoyo a Ceuta, exigiendo soluciones al Gobierno tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. La población ceutí se siente abandonada y critica la falta de normalidad, especialmente con el inicio del curso escolar cercano. Los manifestantes denuncian que Marruecos está detrás de la crisis y reclaman seguridad y normalidad. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha sido respaldado por ciudadanos y políticos, incluyendo al diputado socialista Melchor León. En Madrid, líderes del PP y Vox han exigido la dimisión del Gobierno, acusándolo de abandonar a España.

Miles de personas en toda España han salido a la calle en apoyo a Ceuta, cuya población exige soluciones urgentes al Gobierno para terminar con la crisis que se vive en la ciudad desde la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio. Los ceutíes denuncian que se sienten "abandonados" y están hartos tras más de un mes sin poder vivir con normalidad y con el inicio de curso a la vuelta de la esquina.

"Estoy indignado. Este Gobierno nos ha abandonado. Las mentiras empiezan a salir", ha criticado uno de los manifestantes de la ciudad autónoma, en referencia al informe del CENIF, que sostiene que Marruecos está detrás de esta crisis.

Una mujer ha pedido "seguridad y normalidad en mis calles y en mi casa". Otro hombre, ha asegurado que "somos nosotros los que nos tenemos que defender" porque "no nos defiende nadie"; mientras que una ceutí ha asegurado que "nos han invadido y nos han destrozado la vida".

"No hemos tenido verano, no hemos tenido feria", ha lamentado. "Me da pena de verlo. Nos está haciendo la vida imposible, aunque entre ellos hay mucha gente buena también. Es una pena", ha comentado una de las manifestantes.

Otra ha contado que "nuestros hijos no pueden salir, las niñas no pueden salir...". Mientras que un hombre ha reivindicado que en Ceuta "no somos racistas", recordando que "aquí vivimos cuatro culturas".

"Hemos perdido todo, nuestra vida ha cambiado totalmente. Psicológicamente estamos mal", ha avisado otra. Una mujer ha dado las gracias "a todo el pueblo español por ayudar a Ceuta" y "a la prensa".

Allí, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha exclamado que "Ceuta se defiende con todos los ceutíes unidos. Vivan donde vivan, piensen como piensen, y recen como recen".

Además de ser arropado por miles de ciudadanos, Vivas también ha estado acompañado del diputado socialista Melchor León, muy crítico con el Gobierno.

"El mundo quiere el después de Sánchez"

Los ciudadanos no han sido los únicos en protestar contra el Gobierno. A la concentración de Madrid han acudido los líderes del PP y de Vox, donde han llegado a exigir la dimisión del Ejecutivo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "una ciudad española ha sido invadida, ocupada". "Lamentablemente, lo ha sido con el conocimiento del Gobierno de España".

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado que "Pedro Sánchez pretende vender la nación y el Estado", apuntando que "la nación está en la calle y el Estado se defiende". "Son demasiados los días que marcan un antes y un después. Lo que todo el mundo quiere es que llegue ya el después de Sánchez", ha expresado el diputado, Rafael Hernando.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha instado al Ejecutivo a "dimitir urgentemente" y le ha acusado de haber "abandonado a España entera ante los ojos del mundo".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha espetado desde Cibeles que "estamos en manos de un Gobierno lacayo que actúa al servicio de un Gobierno extranjero y eso es un peligro".

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