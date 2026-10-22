Bustinduy, ante un PSOE 'más rojo que nunca': "Es un clásico. Como cuando uno tiene una boda y va a la peluquería para salir guapo"

¿Qué ha dicho? El portavoz de Frente Amplio ha asegurado que las cosas más valiosas que ha aprobado este Gobierno, así como la reforma laboral o el salario mínimo, ha sido gracias a la izquierda y ha lamentado que el PSOE ahora vaya "a pasear" y "a airear" todo esto "como su bandera".

Pablo Bustinduy, nuevo portavoz de Frente Amplio y ministro de Derechos Sociales y Consumo, ha criticado al PSOE por su estrategia electoral, comparándola con "ir a la peluquería antes de una boda". En una entrevista en Al Rojo Vivo, destacó que los logros más importantes, como la reforma laboral y el aumento del salario mínimo, se deben a la presión de la izquierda en el gobierno. Bustinduy afirmó que, aunque cometen errores, su lealtad es hacia la clase trabajadora, defendiendo derechos como pensiones y educación pública. Instó a votar por Frente Amplio, representado por Ada Colau y Emilio Delgado.

El nuevo portavoz de Frente Amplio y actual ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha comentado que es un "clásico" que el PSOE, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, esté 'más rojo que nunca'.

"Esto es como cuando uno tiene una boda y el día de antes va a la peluquería para salir guapo", ha señalado Bustinduy en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha destacado que "lo más valioso que se ha sacado en esta legislatura y en la anterior ha sucedido porque la izquierda ha estado en el gobierno y ha estado apretando y ha estado empujando".

Así, ha mencionado que, entre esas cosas valiosas se encuentran la "reforma laboral, el salario mínimo, la reforma de la dependencia, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, el embargo de armas al estado genocida de Israel". Y ha dicho que el PSOE ahora "va a pasear" y "va a airear" todo esto "como su bandera".

"Esto lo sabe todo el mundo. Yo confío muchísimo en la inteligencia política de la ciudadanía española y sé que la gente sabe que para que el país avance en derechos tenemos que estar ahí y tenemos que ser nosotros", ha señalado.

De esta manera, aunque Bustinduy ha reconocido que se equivocan "un montón de veces" y cometen "muchísimos errores" y la "gente está un poco harta del ruido que generamos", ha destacado que "la gente sabe que tenemos una sola lealtad, que es defender a la gente trabajadora".

"Nuestra lealtad está siempre clara, nosotros defendemos los derechos de la gente de abajo, de la gente trabajadora, el derecho a tener una pensión ,a llevar a tus hijos a la educación pública, a que tengas una plaza en una residencia pública si tienes un ser querido al que hay que cuidar, a que se redistribuya la riqueza", ha defendido y ha criticado que "España está creando riqueza y se la están repartiendo entre cuatro".

"Lo tenemos clarísimo y eso es lo que defendemos. Y haya votado lo que haya votado la gente en el pasado, si quiere que sigamos defendiendo eso, la papeleta está muy clara, es la del Frente Amplio, es Ada Colau y es Emilio Delgado" ha dicho tajante.

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