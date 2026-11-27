El contexto La inflación recortó en noviembre hasta el 4,1%, su nivel más bajo desde el pasado mes de julio. Pese a la moderación de la inflación interanual, se encadenan cuatro meses consecutivos con una tasa superior al 4%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) experimentó en noviembre un crecimiento interanual del 4,1%, el más bajo desde julio, influenciado por el abaratamiento de los combustibles, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque la inflación interanual se moderó, la tasa se mantuvo por encima del 4% por cuarto mes consecutivo. Los combustibles y lubricantes contribuyeron a la baja de precios, mientras que el vestido y calzado aumentaron menos que en noviembre del año anterior. La inflación subyacente se moderó al 2,6%. En tasa mensual, el IPC descendió un 0,6%, el retroceso más significativo desde septiembre de 2024. La tasa anual del IPCA disminuyó a 4,1%, con una bajada mensual del 0,7%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó ocho décimas su crecimiento interanual en noviembre, hasta el 4,1%, su nivel más bajo desde el pasado mes de julio, debido al abaratamiento de los combustibles, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, pese a la moderación de la inflación interanual, se encadenan cuatro meses consecutivos con una tasa superior al 4%.

El organismo estadístico ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron a la baja de los precios en noviembre, frente al repunte que experimentaron en igual mes de 2025, mientras que el vestido y el calzado elevaron sus precios menos que en noviembre del año pasado.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en noviembre se moderó seis décimas, hasta el 2,6%.

Por otro lado, en tasa mensual (noviembre sobre octubre), el IPC bajó un 0,6% tras nueve meses consecutivos encadenando ascensos. Este retroceso mensual es el más acusado en cualquier mes desde septiembre de 2024, cuando los precios también bajaron un 0,6% respecto al mes anterior.

Por su parte, la tasa de variación anual del IPCA disminuyó ocho décimas en noviembre, hasta el 4,1%, con un descenso mensual del 0,7%. La tasa anual estimada por el INE para el IPCA subyacente alcanza el 2,7% en el penúltimo mes del año.

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