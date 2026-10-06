Trump sugiere que Irán "ataque" Los Ángeles y San Diego: "Es un precio pequeño a pagar por mantener el mundo seguro"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baila durante un mitin de campaña

El contexto Trump ha pronunciado estas palabras durante un mitin de campaña en Nebraska, en el que ha 'bromeado' con que Irán puede "destruir una ciudad" que ellos quieran "por mantener al país seguro".

Durante un mitin en Nebraska, Donald Trump sugirió que Irán ataque ciudades como Los Ángeles y San Diego, considerándolo un "precio pequeño a pagar" por la seguridad mundial. Esta declaración fue aplaudida por sus seguidores, pero provocó reacciones contundentes de líderes locales. El gobernador de Los Ángeles, Gavin Newsom, calificó a Trump de "desquiciado" y "peligroso", criticando su postura de alentar ataques en lugar de proteger al país. Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, recordó que el presidente debe proteger a la nación. Todd Gloria, alcalde de San Diego, rechazó la idea de que su ciudad sea un "daño colateral".

Donald Trump ha traspasado una línea más. Durante un mitin de campaña celebrado en Nebraska, el presidente de Estados Unidos ha sugerido que Irán "ataque" ciudades como Los Ángeles y San Diego como un "precio pequeño a pagar por mantener el mundo seguro"

"Es un precio pequeño a pagar por mantener el mundo seguro, por mantener nuestro país seguro. Pueden destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles. Que destruyan San Diego", ha asegurado Trump durante el mitin, una sugerencia que ha sido aplaudida por sus seguidores.

El gobernador de Los Ángeles, Gavin Newsom, ha cargado contra estas palabras de Trump, a quien ha llamado "desquiciado" y "peligroso". "Tras enviar a la Guardia Nacional y a los Marines a ocupar California, Donald Trump ahora dice que nuestros enemigos extranjeros deberían 'eliminar' Los Ángeles y San Diego", critica Newsom en un mensaje en su cuenta de X.

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, recuerda que "el papel" del presidente de un país es "protegerlo, no amenazarlo activamente ni alentar ataques contra vidas estadounidenses".

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, ha advertido que su ciudad "no es un daño colateral". "No somos prescindibles. Y nunca seremos un 'precio pequeño a pagar'. Dejen a nuestra ciudad al margen de sus irresponsables discursos bélicos", afirma.

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