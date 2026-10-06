Ahora

ÚLTIMA HORA

Las últimas noticias de la guerra de Irán en directo

ÚLTIMA HORA

Sigue en directo la guerra de Rusia en Ucrania

Los delirios de Trump

Trump sugiere que Irán "ataque" Los Ángeles y San Diego: "Es un precio pequeño a pagar por mantener el mundo seguro"

El contexto Trump ha pronunciado estas palabras durante un mitin de campaña en Nebraska, en el que ha 'bromeado' con que Irán puede "destruir una ciudad" que ellos quieran "por mantener al país seguro".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baila durante un mitin de campaña El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baila durante un mitin de campañaAgencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Donald Trump ha traspasado una línea más. Durante un mitin de campaña celebrado en Nebraska, el presidente de Estados Unidos ha sugerido que Irán "ataque" ciudades como Los Ángeles y San Diego como un "precio pequeño a pagar por mantener el mundo seguro"

"Es un precio pequeño a pagar por mantener el mundo seguro, por mantener nuestro país seguro. Pueden destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles. Que destruyan San Diego", ha asegurado Trump durante el mitin, una sugerencia que ha sido aplaudida por sus seguidores.

El gobernador de Los Ángeles, Gavin Newsom, ha cargado contra estas palabras de Trump, a quien ha llamado "desquiciado" y "peligroso". "Tras enviar a la Guardia Nacional y a los Marines a ocupar California, Donald Trump ahora dice que nuestros enemigos extranjeros deberían 'eliminar' Los Ángeles y San Diego", critica Newsom en un mensaje en su cuenta de X.

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, recuerda que "el papel" del presidente de un país es "protegerlo, no amenazarlo activamente ni alentar ataques contra vidas estadounidenses".

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, ha advertido que su ciudad "no es un daño colateral". "No somos prescindibles. Y nunca seremos un 'precio pequeño a pagar'. Dejen a nuestra ciudad al margen de sus irresponsables discursos bélicos", afirma.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez adelanta las elecciones generales para el día 29 de noviembre: "Necesitamos ampliar el apoyo de la gente para hacer más"
  2. El Gobierno volverá a aprobar los decretos de vivienda, que ahora sí podrían salir adelante con la mayoría de la Diputación Permanente del Congreso
  3. La Policía completa la segunda y última fase del desalojo de la playa del Trampolín de Ceuta
  4. Varios colegios cerrados y confinamientos por las intensas lluvias: Cataluña envía diferentes ES-Alert y pide precaución ante el temporal
  5. Flávio Bolsonaro sorprende a Lula en las elecciones de Brasil y ambos se disputarán la presidencia en segunda vuelta
  6. Detenido el hijo del matrimonio asesinado a golpes con una mancuerna en Madrid