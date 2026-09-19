El PP emprende una nueva ofensiva parlamentaria por Ceuta: vuelve a citar a Marlaska, Robles y Albares en el Senado

Los detalles La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, ha anunciado que han registrado la petición de comparecencia para volver a citar a los tres ministros tras su "plantón injustificado" del pasado agosto.

El Partido Popular ha reanudado su ofensiva parlamentaria solicitando nuevamente la comparecencia de los ministros José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles en el Senado. Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha criticado que los ministros no acudieran anteriormente al Senado para explicar la situación en Ceuta desde el 20 de julio, calificando su ausencia como un "desacato parlamentario". El PP insiste en que Albares debe explicar la coordinación con Marruecos respecto a Ceuta, mientras que Marlaska y Robles deben abordar sus contradicciones y la falta de seguridad en la región. García exige que el Gobierno de Sánchez asuma su responsabilidad y dé explicaciones.

El PP vuelve a la carga con una nueva ofensiva parlamentaria. Tras solicitar el pasado agosto la comparecencia de varios ministros en el Senado, presencia que no ocurrió y acabaron acudiendo al Congreso, Génova ha vuelto a registrar la petición de comparecencia en la Cámara Alta de José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.

Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García. Para los 'populares', los tres ministros dieron "de manera injustificada un plantón" al Senado para explicar la situación vivida en Ceuta desde el pasado 30 de julio.

García ha exigido a los tres ministros que "salgan de su desacato parlamentario y cumplan con la Ley acudiendo al Senado a dar explicaciones" después de que no acudieran en la primera vez que se les solicitó comparecer en un "hecho inédito y único en nuestra democracia",

Según han explicado los 'populares', el ministro Albares tendrá que rendir cuentas sobre "la coordinación mantenida con Marruecos por la invasión de Ceuta y por las actuaciones y compromisos alcanzados entre ambos países para hacer frente a sus consecuencias". Por su parte, los ministros Marlaska y Robles lo harán "por sus contradicciones, por los informes de seguridad que se han conocido y por la falta de seguridad que padecen a diario todos los ceutíes".

La portavoz 'popular' ha subrayado "la necesidad de que el Gobierno de Sánchez abandone sus desprecio a las Cortes y a los españoles, dé explicaciones y asuma su responsabilidad por la invasión" porque, pese a sus intentos de "esquivar" al Estado de derecho, "no puede administrar la verdad, que será su tumba política".

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