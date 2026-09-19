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Petición registrada

El PP emprende una nueva ofensiva parlamentaria por Ceuta: vuelve a citar a Marlaska, Robles y Albares en el Senado

Los detalles La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, ha anunciado que han registrado la petición de comparecencia para volver a citar a los tres ministros tras su "plantón injustificado" del pasado agosto.

José Manuel Albares, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska José Manuel Albares, Margarita Robles y Fernando Grande-MarlaskalaSexta / EFE
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El PP vuelve a la carga con una nueva ofensiva parlamentaria. Tras solicitar el pasado agosto la comparecencia de varios ministros en el Senado, presencia que no ocurrió y acabaron acudiendo al Congreso, Génova ha vuelto a registrar la petición de comparecencia en la Cámara Alta de José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.

Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García. Para los 'populares', los tres ministros dieron "de manera injustificada un plantón" al Senado para explicar la situación vivida en Ceuta desde el pasado 30 de julio.

García ha exigido a los tres ministros que "salgan de su desacato parlamentario y cumplan con la Ley acudiendo al Senado a dar explicaciones" después de que no acudieran en la primera vez que se les solicitó comparecer en un "hecho inédito y único en nuestra democracia",

Según han explicado los 'populares', el ministro Albares tendrá que rendir cuentas sobre "la coordinación mantenida con Marruecos por la invasión de Ceuta y por las actuaciones y compromisos alcanzados entre ambos países para hacer frente a sus consecuencias". Por su parte, los ministros Marlaska y Robles lo harán "por sus contradicciones, por los informes de seguridad que se han conocido y por la falta de seguridad que padecen a diario todos los ceutíes".

La portavoz 'popular' ha subrayado "la necesidad de que el Gobierno de Sánchez abandone sus desprecio a las Cortes y a los españoles, dé explicaciones y asuma su responsabilidad por la invasión" porque, pese a sus intentos de "esquivar" al Estado de derecho, "no puede administrar la verdad, que será su tumba política".

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