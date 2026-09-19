La Fiscalía investiga unos presuntos abusos y vejaciones del personal de los centros de menores en Ceuta a jóvenes migrantes

Varios menores migrantes se refugian bajo una carpa en Ceuta en una imagen de archivo

Los detalles Según ha adelantado 'El País', dos miembros de seguridad de uno de los lugares han sido revelados de sus funciones después de un altercado denunciado por menores que han huido de los centros.

La Fiscalía de menores de Ceuta está investigando posibles abusos y vejaciones en los centros de menores de la ciudad tras la denuncia de varias menores migrantes que se escaparon para huir de la situación. Según 'El País', ocho jóvenes abandonaron los centros debido a los malos tratos, incluyendo abusos, amenazas de deportación a Marruecos y castigos físicos. Una de las menores relató insultos constantes, golpes y falta de atención médica. El 10 de septiembre, dos hombres de seguridad presuntamente las amenazaron sexualmente. La Fiscalía recibió la denuncia y los dos hombres fueron relevados de su cargo, sustituyéndolos por mujeres, y se identificó a una educadora acusada de agresiones.

La Fiscalía de menores de Ceuta está investigando unos posibles abusos y vejaciones en los centros de menores de la ciudad autónoma después de la denuncia policial realizada por varias menores migrantes que se han escapado de dichos lugares para huir de la situación.

Así lo recoge 'El País', que ha podido hablar con las menores en cuestión, y cifra en ocho las jóvenes que han abandonado los dos centros de menores en la ciudad autónoma huyendo de los malos tratos recibidos por parte del personal que trabaja en el lugar que consisten en abusos, amenazas con devolverlas a Marruecos e incluso castigos físicos.

"Nos llaman putas constantemente, nos golpean, nos castigan si pedimos usar el móvil o una almohada", asegura una de ellas al citado medio mostrando un moratón causado, según ella, por una paliza propinada por el personal del centro en el que se encontraba.

"Cuando tenemos algún problema de salud, no nos llevan al médico, y nos insultan para que nos aguantemos. Hay una chica que aún está dentro y ni siquiera cuando vomitó sangre la asistieron", añade.

Según su relato, uno de los momentos de mayor gravedad fue el pasado 10 de septiembre cuando dos hombres con uniforme de seguridad entraron en el recinto donde dormían las jóvenes, las despertaron y pronunciaron insultos de índole sexual y amenazas explícitas de violación.

Tal y como recoge el citado medio, el jueves la Fiscalía recibió la denuncia policial con los informes y ese mismo día el área de menores de la ciudad identificó a los dos miembros de seguridad en cuestión y los relevó del cargo sustituyéndolos por mujeres, así como también se ha identificado a una de las educadoras que las menores aseguran que las golpeaba.

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