Rabat alerta al Gobierno de una avalancha de mensajes en redes sociales para otra entrada masiva en Ceuta este miércoles

Los detalles Los migrantes habrían elegido este día por la celebración de las elecciones legislativas del reino alauita y aprovecharían que las fuerzas de seguridad estarán trabajando en los preparativos: es una "oportunidad excepcional".

La Embajada de España en Rabat ha alertado al Gobierno de Pedro Sánchez sobre una posible entrada masiva en Ceuta, prevista para el miércoles 23 de septiembre. Esta situación surge de mensajes en redes sociales que invitan a los ciudadanos marroquíes a aprovechar las elecciones legislativas del reino alauita, cuando las fuerzas de seguridad estarán ocupadas organizando los comicios. Aunque la embajada no ha detectado una amenaza directa a la frontera, se teme que la situación se asemeje a la entrada masiva ocurrida durante el Día del Trono. En Marruecos, se han realizado simulacros de contención en la frontera de Ceuta.

Ceuta podría volver a vivir una entrada masiva. Así lo ha comunicado la Embajada de España en Rabat al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha alertado de una avalancha de mensajes en redes sociales que llaman a los ciudadanos marroquíes unirse a entrar en España el próximo miércoles 23 de septiembre. Lo harían en el marco de la celebración de las elecciones legislativas del reino alauita, aprovechando que las fuerzas de seguridad estarán trabajando en la organización de los comicios, según ha adelantado el diario 'El Confidencial'.

"Una oportunidad excepcional". Son las palabras de diferentes usuarios en sus redes, que ven las elecciones como la vía perfecta para evitar controles en su marcha, tal y como habría alertado la Consejería de Interior este jueves. Por el momento, la embajada no habría detectado que los comicios pudieran afectar a la protección de la fontera como ocurrió el pasado 30 de julio.

En este contexto, Interior también habría señalado que en estos mensajes se hace referencia a la entrada en Ceuta, pero también en Melilla: "Se prevé que aumenten las publicaciones conforme se acerque la fecha", adelanta el aviso, según el citado medio.

Si el plan orquestado en redes sociales para este miércoles se diera finalmente, este no sería el único en coincidir con una fecha señalada. La entrada masiva a Ceuta tuvo lugar el mismo día que muchas de las fuerzas de seguridad marroquíes se habían desplazado a Tetuán por los actos organizados por el Día del Trono, una festividad de lo más importantes en Marruecos.

De hecho, el Día del Trono podría incluso tener más importancia a nivel movilizaciones que las propias elecciones legislativas ya que la política marroquí funciona como un régimen dictarorial, es decir, todo el poder recae sobre Mohamed VI. Aunque desde España no se habría detectado un posible gran movimiento, en Marruecos cientos de antidisturbios y policías participaron este jueves en un simulacro de contención de personas en los alrededores de la frontera de Ceuta.

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