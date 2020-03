El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha anunciado que un total de 767 personas han fallecido en España por coronavirus, 169 en un solo día, de las que tres eran menores de 65 años de edad.

"El impacto en personas jóvenes ese menor pero eso no significa que no se pueda producir", ha explicado el experto, recordando la advertencia que ya ha realizado la OMS. En plena crisis por coronavirus, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguraba que el coronavirus "no solo mata gente mayor": "Un número significativo de jóvenes ha muerto".

Por ello, insisten en que, aunque el coronavirus es una enfermedad más peligrosa para las personas mayores, "hay casos de jóvenes sanos que han sufrido complicaciones graves", por lo que "todos tenemos que evitar la infección".

Entre los menores de 65 años fallecidos durante las últimas horas se encuentran un agente de la Guardia Civil de 37 años y el de una enfermera en Euskadi de 52 años que trabajaba en el Servicio Vasco de Salud. Aunque, por el momento, no hay más datos oficiales sobre la muerte de jóvenes.

Visi García, enfermera de la sanidad privada, ha asegurado que en su hospital "prevalecen los casos de gente más mayor", aunque existe el caso de dos personas jóvenes, de 41 y 45 años, con neumonías bacterianas bastante complicadas: "Uno de ellos no sabemos como va a terminar", ha apuntado, asegurando que también "hay pacientes jóvenes sin patología crónica previa".

Incremento de los casos

En las últimas 24 horas se han incrementado los casos del 25% con un total de 17.147 casos de coronavirus en España, por lo que ante este aumento Simón ha insistido en la necesidad de cumplir de forma estricta las medidas de aislamiento.

En cuanto al perfil de los afectados, Simón afirmó que el 33% son mayores de 65 años y el 18% tienen más de 75. De ellos, alrededor del 32% desarrollan una neumonía grave, por lo que "estos grupos de mayor riesgo se tienen que proteger más".

"Probablemente nos estemos poco a poco aproximando a ese pico máximo. Esos son los días difíciles porque serán los días en que sigamos viendo un aumento de casos, aunque la tasa de crecimiento se va a ir reduciendo pero van a ser unos días en los que tenemos que mantener la tensión", ha insistido.

La falta de precisión en el conocimiento del virus y la ausencia de un tratamiento específico para el mismo hace que los sanitarios insistan: los jóvenes no sólo son potenciales portadores del Covid-19, sino que el virus también puede tener consecuencias graves en su salud. Por lo que, mientras así se recomiende desde las autoridades sanitarias, es necesario que sigan el confinamiento de igual modo que las personas de mayor edad. Ya hay más de 200.000 casos de coronavirus alrededor del mundo y más de 8.000 personas han perdido la vida.