Mazón responde a Sánchez y afirma que "lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia"

¿Qué ha dicho? El president ha vuelto a echar la culpa a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la AEMET en su crítica a Sánchez: "Lo miserable es no dar las ayudas a las 34.000 familias afectadas".

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha respondido a las críticas de Pedro Sánchez sobre la gestión de la DANA en Valencia. Sánchez, desde León, calificó de "negligente" la actuación de Mazón y criticó los recortes del PP en servicios públicos. Mazón, a través de su perfil en X, acusó a Sánchez de intentar sacar rédito político de la tragedia para ocultar escándalos de corrupción y señaló errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar y AEMET, dependientes del Gobierno. En Valencia, miles de manifestantes exigieron responsabilidades y la dimisión de Mazón, recordando su ausencia durante la tragedia.

Carlos Mazón, president de la Generalitat, ha respondido a Pedro Sánchez. Ha contestado en redes sociales al presidente del Gobierno después de que, desde León, tildara de "negligente" su gestión de la DANA. Después de que pusiera el foco en Feijóo y en Abascal por mantenerle en el poder, algo que el socialista ve "indecente".

El president, en su perfil de X, ha cargado contra Sánchez y afirma que "sus ataques solo ponen en evidencia los fatales errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la AEMET" que, dice, "han quedado acreditados y que dependen del Gobierno de España".

"Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven", ha expresado Mazón haciendo referencia a Sánchez, que debe comparecer en el Senado el próximo 30 de octubre.

Y prosigue: "Lo miserable es no dar las ayudas a 34.000 familias afectadas por la riada como hace usted. Lo abyecto es afirmar que 'si necesitan ayuda, que la pidan'".

"Ya no tiene excusas para no colaborar en la reconstrucción, como le hemos pedido en muchas ocasiones. Ya no tiene excusas para seguir con el abandono al que tiene sometidos a los valencianos", ha afirmado para concluir.

Sánchez, contra los recortes del PP

Sus palabras llegan como respuesta al acto de Pedro Sánchez en León. En él, y a días para que se cumpla un año de la DANA que acabó con la vida de 229 personas, el presidente tildó de "negligente" la gestión de Mazón.

Además, puso el foco en el uso que las comunidades autónomas presididas por el PP hacen del dinero que transfiere el Estado: "En Castilla y León se recortó en bomberos y se incendiaron los montes. En Andalucía se recortó en Sanidad Pública y las mujeres quedaron desprotegidas ante el cáncer de mama. En Valencia se recortó en protección civil y tuvimos la DANA más trágica de los últimos años".

Porque para Sánchez es "el patrón" de los 'populares': "Primero recortan, luego gestionan mal y finalmente mienten".

A días de que se cumpla un año de la tragedia de la DANA, las calles de las ciudad de Valencia volvieron a llenarse en una nueva manifestación que exige responsabilidades sobre la gestión de la tragedia y la dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Como no podía ser de otra manera, el líder 'popular' de territorio valenciano volvió a ser protagonista de los cánticos y quejas de los manifestantes, miles a la espera de datos oficiales, quienes recordaron que el dirigente se encontraba comiendo en un restaurante mientras sus vecinos comenzaban a ahogarse. "Mazón, a pressó. Consell dimissió", es una de las frases más sonadas y repetidas por parte de los participantes. Todo ello bajo el lema 'El pueblo viene crecido'. Según Delegación de Gobierno, cifran en 50.000 personas la participación en la protesta.

