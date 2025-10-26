Junts decide este lunes si retira el apoyo a Pedro Sánchez y convoca una consulta a la militancia para refrendar su decisión

Los detalles Cuenta atrás para la decisiva reunión en la que la cúpula del partido se reunirá para determinar si es el momento de romper con el PSOE.

La dirección de Junts se reunirá este lunes en Perpiñán para decidir si retira su apoyo parlamentario a Pedro Sánchez y si convoca una consulta entre su militancia para refrendar la decisión. Este encuentro, liderado por Carles Puigdemont, se produce tras el desafío lanzado por Míriam Nogueras en el Congreso y coincide con el segundo aniversario del acuerdo de Bruselas que facilitó la investidura de Sánchez. Junts busca avanzar en la oficialidad del catalán en la UE y la amnistía a Puigdemont. El Gobierno ha reactivado la cuestión lingüística en Europa tras conocer la reunión. La decisión se anunciará a las 17:00 horas.

La dirección de Junts decide este lunes si retira de manera definitiva el apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y si convoca una consulta entre la militancia para refrendar su decisión.

Tras el órdago lanzado el pasado miércoles por la portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, cuando dijo a Sánchez que quizá había llegado "la hora del cambio", el presidente del partido, Carles Puigdemont, ha convocado a la dirección ejecutiva a una reunión este lunes en Perpiñán (Francia), a la que él podrá asistir presencialmente para tomar una decisión al respecto.

Aunque la decisión sobre el apoyo a los socialistas está previsto que se tome este lunes, y se anuncie a los medios a partir de las 17:00 horas, Puigdemont ya va a tener un primer encuentro este domingo con el núcleo duro del partido en Perpiñán.

Esta reunión se produce, precisamente, cuando están cerca de cumplirse dos años desde la rúbrica del acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez. Para Junts, el principal asunto pendiente desde entonces es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, aunque también está la aplicación de la amnistía a Puigdemont, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional; así como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo, entre otros, de Podemos.

Tras conocerse públicamente la reunión de la cúpula de JxCat, el Gobierno reactivó el viernes el reconocimiento en la Unión Europea de las lenguas cooficiales como el catalán, tras acordar con el Gobierno de Alemania iniciar conversaciones bilaterales para dar una respuesta a la petición española de la oficialidad.

Este sábado, en su intervención en la convención municipalista de Junts, el secretario general del partido, Jordi Turull, evitó hacer referencia a la decisión del lunes, aunque puso en preaviso a los alcaldes del partido: "Vienen momentos complicados", subrayó. No obstante, tanto Turull como el alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Josep Maria Vallès, sí que hicieron referencia al "bloqueo" por parte del PSOE de las iniciativas legislativas sobre multirreincidencia y ocupaciones.

Consulta a la militancia

Además, según fuentes consultadas por EFE, encima de la mesa está la posibilidad de convocar una consulta entre las bases del partido para refrendar la decisión que tome la cúpula del partido, tal y como hizo con el acuerdo para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez en noviembre de 2023 y para decidir si salía o no del Govern de la Generalitat que presidía Pere Aragonès.

El lugar elegido para la reunión de este lunes es un espacio de trabajo a las afueras de la ciudad, el 5 Éléments, en el que Junts ya organizó varias jornadas durante la campaña electoral de las elecciones al Parlament de 2024. Está previsto que a las 17:00 horas JxCat ofrezca una rueda de prensa para informar sobre la reunión, si bien desde el partido no han aclarado quién comparecerá ante los medios

