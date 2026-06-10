La vicepresidenta de Mazón en plena DANA, ante la jueza: "Yo no sabía lo que era un Cecopi"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana se ha negado a aportar los mensajes que intercambió con los consellers de Carlos Mazón durante la tarde de la catástrofe: "Lo pensaré y consultaré".

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, compareció ante la jueza de Catarroja por las 230 muertes durante la DANA que afectó a Valencia el 29 de octubre de 2024. Camarero afirmó desconocer el significado de "Cecopi", aunque participó en una reunión de emergencias donde se retrasó el aviso a través de ES-Alert. Se negó a proporcionar mensajes de WhatsApp intercambiados con otros consellers, alegando secreto institucional. Durante la reunión del CECOPI, percibió que la situación en Utiel estaba controlada y no vio descontrol. Además, aseguró que no se discutió el envío de avisos de protección civil a los ciudadanos.

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha comparecido este miércoles ante la jueza de Catarroja que investiga las responsabilidades penales de las 230 muertes que se produjeron en la DANA que golpeó Valencia el 29 de octubre de 2024. En su declaración, Camarero ha asegurado que "no sé lo que es un Cecopi, pero sí sé que hay una reunión emergencias", según ha adelantado 'ElDiario.es' y han confirmado fuentes presentes en la declaración a laSexta.

Lo ha asegurado a pesar de que esa tarde se conectó al encuentro en el que se retrasó el envío del aviso a través del sistema ES-Alert hasta las 20:11 horas. "Yo estoy ocupada con el impacto de la situación que se estaba produciendo, pero decido conectarme porque tengo un momento", ha añadido la que fuera número dos de Carlos Mazón.

Asimismo, Camarero se ha negado a aportar los mensajes que intercambió a través de WhatsApp con los consellers el día de la catástrofe. "No soy yo quien debe aportar ese chat, estamos los miembros del Consell, que tenemos secreto. En ese chat hay muchos consellers involucrados y no soy yo quien debe aportarlo".

Además, ha asegurado no recordar si la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, que es la principal investigada en la causa, tiene acceso a esas conversaciones. "Lo pensaré y consultaré", ha respondido al recordarle la jueza Nuria Ruiz Tobarra que puede aportar dichas pruebas de forma voluntaria. No obstante, unos minutos más tarde, Camarero ha decidido que va a aportar a la investigación esas conversaciones con los consellers. Del mismo modo, ha mostrado su predisposición a presentar las conversaciones con su secretario, Ignacio Grande, que también formó parte de la reunión del Cecopi.

Niega haber contactado con Mazón el día de la DANA

En su declaración, Camarero ha negado también haber tenido contacto alguno con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, ni nadie de su entorno el día de la DANA.

Según han informado fuentes judiciales presentes en la declaración, Camarero ha explicado que no tuvo contacto alguno con Mazón aquella tarde y que ella consideró que la situación era "manejada" por la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Además, ha insistido en que no recibió ninguna instrucción por parte del president ni tampoco por parte de ninguno de sus colaboradores más cercanos.

"No vi nada descontrolado"

Camarero ha asegurado que en los primeros minutos de la reunión del Cecopi, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, analizó la situación en Utiel, ante lo que ella tuvo la "percepción" de que la localidad estaba "controlada". No obstante, sí que ha detallado que "más tarde" se habló el peligro de una hipotética rotura de la presa de Forata, algo que finalmente no se produjo.

La vicepresidenta ha aseverado que "los responsables de Emergencias sabían lo que estaban haciendo y se tomaban medidas", por lo que ella no vio "nada descontrolado".

Por último, Susana Camarero ha sostenido que en los 40 minutos que permaneció conectada a la reunión del Cecopi durante la tarde del 29 de octubre de 2024 no se habló de la posibilidad de enviar un aviso de protección civil a los ciudadanos de las zonas afectadas. "No escuché de hablar del Es-Alert ni del envío de algún mensaje", ha zanjado.

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