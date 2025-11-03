El calendario de Mazón tras su renuncia: los plazos para volver a 'dignificar' el Govern con un nuevo president

Los detalles Carlos Mazón ha presentado su dimisión un año después de la DANA. Ahora, el Partido Popular debe negociar con Vox para encontrar un sustituto si no quieren convocar elecciones.

La Comunidad Valenciana enfrenta un periodo crucial tras la dimisión de Carlos Mazón como president. El Partido Popular (PP) necesita el apoyo de Vox para nombrar un nuevo candidato, ya que carece de mayoría suficiente. Si no logran un acuerdo en 12 días hábiles, se convocarán elecciones, no antes del 6 de enero. Si designan un candidato, disponen de tres a siete días hábiles para el primer pleno de investidura, con una votación prevista para finales de noviembre. Si no se elige un sucesor, un nuevo plazo de 60 días se activará, pudiendo llevar a elecciones en marzo. Mientras, la baja de Mazón y su participación en la comisión de investigación en el Congreso y posibles citaciones judiciales son temas pendientes de resolución.

En caso de no ponerse de acuerdo, podría haber elecciones muy pronto. En concreto, cuentan con 12 días hábiles para que un candidato sea designado oficialmente. Si en este tiempo no lo logran, se convocarían elecciones, que no podrían convocarse en ningún caso antes del 6 de enero.

Por el contrario, si logran que haya un candidato designado oficialmente, se abriría otro plazo. En este caso, contarían con entre tres y siete días hábiles para que se celebre el primer pleno de investidura. De esta forma, a finales de noviembre habría una primera votación para elegir al sucesor de Mazón.

Si ese día no sale, comienza a correr otro plazo de otros 60 días naturales y, si tampoco se ponen de acuerdo, las elecciones caerían a finales del mes de marzo.

Por otro lado, está el tema de la baja. Tras la comparecencia del ya expresident de la Generalitat, la duda que existe es si va a solicitarla ahora que seguirá ejerciendo el cargo en funciones mientras se nombra un sustituto. De momento, no hay nada oficial, lo único que tenemos son unas declaraciones que ha hecho tras anunciar su dimisión.

"Estos meses han sido durísimos. Liderar este trabajo requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos", ha destacado.

En cualquier caso, la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación en el Congreso no se anularía ni suspendería por una baja. Primero, habría que estudiar los motivos y, en caso de que se considere oportuno, se retrasaría hasta que pueda hacerse. Hay que recordar que esta es una citación personal.

Por otro lado, en el frente judicial, si un juez le reclama como testigo, como imputado, en principio no podría librarse. En caso de argumentar que tiene un problema de salud grave, esto debería ser valorado por los forenses del juzgado.

