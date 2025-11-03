"No ha dimitido, le hemos hecho caer": las víctimas de la DANA sacan pecho de la dimisión de Mazón al que quieren ver en la cárcel

¿Qué ha ocurrido? Tras el anuncio de la dimisión del ya expresident de la Generalitat Valenciana, los familiares de las víctimas de la DANA han convocado una manifestación en la que han reclamado que sea llevado ante la Justicia.

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dimitido tras la presión de los familiares de las 229 víctimas de la DANA, quienes han sido las verdaderas impulsoras de su renuncia. Durante un funeral de Estado, un año después de la tragedia, los familiares expresaron su descontento hacia Mazón, calificándolo duramente y marcando un punto de inflexión en su carrera política. Aunque Mazón dedicó pocas palabras a las víctimas en su discurso de despedida, los familiares continúan exigiendo justicia y responsabilidades por la gestión de la DANA, que destruyó sus vidas y hogares. La protesta tras su dimisión refuerza su compromiso de buscar la verdad.

A pesar del tono victimista exhibido por el expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón durante el discurso que ha precedido a su dimisión, las verdaderas víctimas son esas 229 personas que perdieron la vida durante las riadas de la DANA. De hecho, la lucha de sus familiares ha sido la verdadera artífice de la renuncia de Mazón. El punto culminante de sus protestas se produjo en el funeral de Estado, donde un año después pudieron decirle a la cara y ante la presencia de Núñez Feijóo lo que opinaban de él y su gestión. Por eso han convocado una protesta en la que han reivindicado que el barón popular "no ha dimitido, le hemos hecho caer".

"¡Asesino!", "¡Qué puto cobarde eres!", "¡Cabrón!", son algunos de los calificativos que los familiares de las víctimas utilizaron para dirigirse a Mazón en la ceremonia y que tras un año sin autocrítica y evitando el encuentro marcaron el punto de inflexión en su carrera política. Tras escuchar estas palabras, Carlos Mazón le comunicó a Feijóo la posibilidad de una dimisión que se ha concretado este fin de semana.

Sin embargo, y a pesar del tiempo de reflexión personal que se tomó, el adiós de Mazón ha supuesto otro intento de borrado a las víctimas y a sus familias. En su discurso de despedida tan solo le ha dedicado 10 palabras a los fallecidos: "Recuerdo de las doscientas veintinueve personas que perdieron su vida"; y cuatro segundos a sus familiares en los que ha alcanzado a señalar que "el dolor es inimaginable, no solo para las familias, sino también para todo el pueblo valenciano y español".

Con todo, los últimos 370 días Mazón al frente de la Generalitat Valenciana estarán marcados por su ninguneo a los familiares. De ellos ha llegado a decir que estaban politizados, pero lo cierto es que una vez que han logrado levantarle del sillón del Palau, ahora quieren más. "Que acabe en prisión, evidentemente. Porque él es el máximo responsable de la muerte de, de momento, 229, porque hay cuatro personas que están a punto de ser declaradas también víctimas de la DANA", ha señalado Rosa Álvarez, Presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O.

Protesta convocada por los familiares

Horas después de la dimisión de Mazón, los familiares de las víctimas se han concentrado frente al Palau de la Generalitat bajo el lema: "No ha dimitido, le hemos hecho caer". En esta protesta han manifestado que el discurso de despedida del barón popular ha sido "indignante" y "vergonzante".

Asimismo, han señalado que van a seguir reivindicando la depuración de las responsabilidades y que se cuente toda la verdad acerca de la gestión de la DANA que con agua y barro les arrebató sus casas, su forma de vivir y a lo que más querían, sus familiares.

