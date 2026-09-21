Cierre de camas, listas de espera y denuncias de ratas en residencias: Ayuso defiende su gestión rodeada de escándalos

El contexto Este verano comenzó con el cierre de más de 2.000 camas, mientras la expareja de la presidenta madrileña multiplicaba por siete sus facturaciones al grupo Quirón.

Isabel Díaz Ayuso enfrenta críticas constantes por la gestión de los hospitales públicos en la Comunidad de Madrid. Recientemente, se señaló la presión sobre cirujanos del Ramón y Cajal para priorizar pacientes según su rentabilidad, similar a prácticas en el Hospital de Torrejón. Ángela Hernández, de AMYTS, denuncia presiones verbales para tratar de forma distinta a pacientes según su procedencia. El cierre de más de 2.000 camas coincide con el aumento de facturaciones al grupo Quirón por parte de la expareja de Ayuso. Además, hay denuncias de insalubridad en una residencia pública y largas listas de espera para mamografías, mientras Ayuso sigue defendiendo su gestión.

Por mucho que presuma de su gestión sanitaria, los hospitales públicos son un dolor de cabeza frecuente para Isabel Díaz Ayuso. Y es que lo de señalar al cirujano del Ramón y Cajal invocando a Manolete para advertirle de que "si no sabe torear, pa' qué se mete", recuerda al caso del Hospital de Torrejón, de Ribera Salud, con sanitarios amenazados para manipular listas de espera en función de la rentabilidad del paciente.

Y aunque ella diga que unos meses después eso ya es agua pasada, ellos no opinan igual. "Sabemos que se producen presiones verbales a los cirujanos para tratar diferente a pacientes que pertenecen al área que ya están pagados respecto a pacientes de fuera del área", denuncia al respecto Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS.

El verano comenzó con el cierre de más de 2.000 camas, mientras la expareja de Ayuso multiplicaba por siete sus facturaciones al grupo Quirón.

Además, en una residencia pública denuncian que conviven con ratas desde hace un año. Sin embargo, para la Comunidad de Madrid "no hay ninguna situación de insalubridad ni de plaga".

Por si fuera poco, también hay 19.556 pacientes esperando para hacerse una mamografía en la Comunidad de Madrid. Pero, pese a todo, Ayuso insiste en presumir de gestión mientras le siguen creciendo los enanos.

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