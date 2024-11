Mazón elige al teniente general Francisco Gan Pampols para la vicepresidencia de Recuperación

Carlos Mazón ha elegido al teniente general del Ejército de Tierra Francisco José Gan Pampols para asumir la vicepresidencia del Govern valenciano para la Recuperación Económica y Social, según ha podido confirmar laSexta. Esta Vicepresidencia, tal como explica la Generalitat Valenciana, se ha creado "para centralizar todas las acciones del Consell" encaminadas a la recuperación en Valencia, sobre todo, en los municipios afectados por la devastadora DANA del 29 de octubre.

El president prometió la remodelación del Govern el pasado viernesen una comparecencia en Les Corts Valencianes para avanzar hacia la reconstrucción de Valencia. Sin embargo, los cambios llegan a cuentagotas y Mazón está anunciando un cambio por día: el sábado nombró la vicepresidenta Susana Camarero como portavoz, el lunes cesó a la consellera de Industria y Turismo Nuria Montes y este martes nombra al teniente general como vicepresidente para la Recuperación.

Gan Pampols ha asegurado en declaraciones a À Punt que "es la tarea más importante que le han ofrecido en su vida". También ha desvelado en RNE que "recibió ayer la llamada" y que "no dudó ni un momento en decir que sí". Sin embargo, ha asegurado que Mazón le llamó la semana pasada para ofrecerle el puesto. Asimismo, ha aclarado que aunque su nombramiento ha sido este martes, "el traspaso de carteras será la semana que viene". Preguntado si podía haber hecho mejor, ha evitado contestar: "Pues no voy a entrar en eso, mi problema es de futuro, no de pasado".

Sobre el nombramiento ya ha reaccionado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que "es un acierto. "No viene a hacer política, viene a reconstruir", ha comentado sobre el teniente general. Pero, además, ha señalado que Mazón "ha hecho un ajuste en la Conselleria de Industria" y ha avanzado que "probablemente quede algún ajuste que dirá en los últimos días".

Las funciones de la nueva vicepresidencia

La nueva vicepresidencia que capitaneará tendrá entre sus funciones "el diseño de un plan de recuperación y coordinará las labores de reconstrucción y normalización económica y social de la provincia de Valencia", según el comunicado de la Generalitat. Asimismo, el teniente general presidirá "la comisión interdepartamental que coordinará a todos los departamentos del Consell implicados en el proceso de reconstrucción" de las comarcas afectadas.

Otra de las funciones que asumirá Gan Pampols será el desarrollo de "un plan de protección para afrontar posibles catástrofes naturales que supongan riesgos para la población". Para ello, la Generalitat "abordará un análisis pormenorizado de las infraestructuras relacionadas con la prevención".

Habla de trabajo técnico y no política

"Un soldado que está retirado pero que nunca dejará de ser soldado y que se pone a disposición porque lo que quiere es ayudar como uno más": es lo que ha dicho este mismo martes el teniente general. Ha asegurado que conoce de primera mano el tejido de la Comunitat Valenciana (ha sido jefe del Cuartel de Alta Disponibilidad Terrestre en Valencia).

Ha apuntado que del ámbito político espera "generosidad y comprensión" porque el encargo no se trata de "nada que tenga que ver con la política", sino que es un trabajo técnico que debe tener "un consenso de base, que todo el mundo esté de acuerdo en lo que hay que hacer, que los recursos que se van a dedicar son los necesarios y que no esté marcado por ningún sesgo político".

Sobre la tarea de reconstrucción, ha expuesto que primero tiene que conocer en profundidad el contenido del decreto; después, hacer una evaluación detallada de todas las áreas en las que hay que intervenir y, como no hay recursos infinitos, habrá que priorizar, conseguir el recurso económico y localizar a los mejores para hacer esas tareas; y establecer un plan, programarlo, ejecutarlo y dirigir.

"El Ejército ha sido mi vida y uno nace militar y se muere siéndolo, pero cuando le ofrecen la posibilidad de ayudar por una tragedia como la que se ha vivido y que va a afectar directamente a personas, no solo en el presente sino en el futuro, pues uno piensa en qué puede defender a España ya los españoles y en Valencia cuando estuve destinado me sentí un valenciano y un español más, así que imposible decir que no", ha asegurado. Gan Pampols ha dicho conocer de primera mano todo lo que integra "el alma valenciana" como el tejido empresarial y productivo o los casales falleros, y tiene muy buenos amigos de toda condición, amigos agricultores y empresarios, gente "amigable".

Un perfil muy enfocado en defensa

Gran parte de su carrera se ha desarrollado en el Ejército. Francisco José Gan Pampols (Figueras, 1958) ingresó en 1975 en la Academia General Militar (Zaragoza) y durante su carrera ha ido ascendiendo de grado hasta teniente general en 2016. En la actualidad, se encuentra en situación de retiro por haber cumplido la edad reglamentaria.

La Generalitat incide en su comunicado que entre sus "muchas responsabilidades" en el ámbito militar destacan, entre otras, su designación en 2009 como director de la Academia General Militar, cargo que desempeñó hasta marzo de 2013. En marzo de 2013, fue nombrado asesor del segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, permaneciendo en este puesto hasta mayo de ese año.

En mayo de 2013, fue nombrado director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y en diciembre de 2016 ascendió a teniente general, permaneciendo en el cargo hasta mayo de 2017, fecha en la que es nombrado general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.

También explican que Gan Pampols "suma numerosas operaciones y misiones de mantenimiento de la paz en distintos países". De hecho, participó en 1995 como jefe de operaciones de la AGT 'Aragón' en la Misión de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina.

En 1996, fue jefe de operaciones de SPABRI I como miembro de la OTAN en Bosnia-Herzegovina. En los años 2000-2001 se incorpora como jefe de Estado Mayor Operativo de la Brigada Multinacional Oeste en Kosovo y en 2007 es nombrado jefe del equipo de Reconstrucción Provincial en Quala e Naw (Afganistán).

Su trayectoria académica es distinta a la profesional, ya que el teniente general es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, y doctor honoris causa por la Universidad Católica de Valencia. También es miembro del Círculo Cívico de Opinión, destacan desde la Generalitat.

Por último, Gan Pampols está en posesión de "diversas condecoraciones civiles y militares; entre estas figuran la Gran Cruz del Mérito Militar, la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como otras diez cruces blancas al mérito".