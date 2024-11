Cuando le preguntan por su gestión de la tragedia de la DANA, el presidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón sigue echando balones fuera. "No se puede trasladar una información si no se tiene. Es metafísicamente imposible", ha señalado en una entrevista en 13TV.

El 'popular' apunta de nuevo a la Confederación Hidrográfica del Júcar por la tardía alerta a la población. "A las 18.50h hacía una hora ya que el nivel estaba por encima de los 1.000 y en el centro de control no se sabía. Se tarda 50 minutos en mandar un mail al 112", acusa obviando de nuevo que las confederaciones hidrográficas únicamente proporcionan datos y no se encargan de mandar alertas.

Mazón se excusa en el correo con el que Confederación informó del caudal del barranco del Poyo, aunque el organismo fue actualizando en tiempo real esos datos en su web.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha situado el fallo en la propia Generalitat. "Si no tiene esa información es porque quienes debían habérsela transmitido, supongo, no se la transmitieron (...) No se puede seguir sosteniendo porque estaba la información en tiempo real", ha explicado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

El Gobierno central asegura que la información fue suficiente. "Es la misma información con la que toma la decisión de activar el protocolo de alerta la Diputación, los ayuntamientos, la propia universidad...", añade Morán, porque algunos ayuntamientos sí llegaron a alertar a tiempo a la población.

La clave está en que Mazón llegó dos horas tarde al comité de emergencias. Según eldiario.es, estaba ilocalizable y cuando se unió hubo que explicarle los temas tratados.

Un Mazón al que el PP desautoriza implícitamente pidiendo que Sánchez declare el estado de emergencia. Hoy, cuando la pregunta es si el PP respalda al presidente valenciano, la respuesta es tibia. "De lo que no hay duda es de que Mazón se ha volcado con todo lo que tenía desde un primer momento", decía en rueda de prensa Cuca Gamarra, secretaria General del PP.