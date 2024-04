No hay plan B, sólo un objetivo, que Pedro Sánchez se quede. La situación a estas horas en el PSOE y en el Gobierno en general es de "muchísima preocupación y máximo desconcierto". Según ha podido saber laSexta, en conversación con fuentes socialistas, en estos momentos la única apuesta es que el presidente Pedro Sánchez continúe. Pero lo cierto es que nadie se atreve a vaticinar el resultado. Eso sí, rechazan categóricamente que el líder del Ejecutivo ya quisiera dimitir ayer mismo.

La carta del presidente a los ciudadanos tomaba ayer a todos por sorpresa. Escrita por él mismo, sólo su entorno más cercano estaba al tanto. Hoy, tras reconocer el "shock" inicial, las llamadas a la movilización de la izquierda contra el acoso de la derecha y la ultraderecha empiezan a sonar con fuerza.

Las mismas fuentes explican que se ha provocado un tsunami en todas las federaciones socialistas, convocando a sus ejecutivas provinciales para mostrar el respaldo al presidente. Y niegan absolutamente que todo esto sea una estrategia electoral. "Quien lo piense es mezquino", aseguran en referencia a las palabras de líderes del PP.

Simplemente creen que el mensaje de Sánchez fue una "carta humana" de un presidente de un país que se plantea dimitir por "una cacería política" contra él y contra su mujer. En estos momentos, según ha podido saber laSexta, Sánchez está muy afectado. Así lo ha reconocido en público hoy el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños. Sánchez "está afectado" por una "persecución brutal", ha explicado en una entrevista en Radiocable, añadiendo que "detrás del presidente hay una persona que sufre".

Cierre de filas en torno a Sánchez

El intento de deshumanización al presidente por parte de la extrema derecha y la derecha ha encontrado, tras la misiva de Sánchez, un muro de reacciones de los socialistas, del Gobierno y de la izquierda en general. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha lanzado un mensaje claro al presidente y a todos los simpatizantes de la izquierda. "Vale la pena Pedro", ha asegurado Zapatero en una entrevista la Ser en la que ha pedido que todos reflexionemos para frenar la espiral de insidia, injuria y acoso en la política. Y ha llamado a la "movilización" de la izquierda en favor de la "democracia y del respeto". "Nos merece la pena que estés ahí, presidente, por toda la gente que necesita políticas progresistas".

También, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "mezquindad política" por sugerir que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería renunciar "a su vida profesional". Montero ha pedido a Feijóo que reflexione y ha calificado de "ruindad política" la acusación a Sánchez de victimización por un carta en la que "está abriendo su corazón" y en la que anuncia que el próximo lunes informará de si continúa al frente del Gobierno.

El detonante de esta carta, la denuncia contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, "no se corresponde con la realidad", ya que procede de una "organización ultraderechista", Manos Limpias, y está basada en noticias falsas, ha asegurado la vicepresidenta. "Se han traspasado ya determinadas líneas rojas", ha lamentado, y "la gota que ha colmado el vaso ha sido el ataque personal a su mujer" tras una campaña de "acoso y derribo" que hasta ahora Sánchez había llevado "de una manera bastante estóica". Todo el Gobierno está concentrado en "transmitir energía positiva" al presidente, ha asegurado, para que "el lunes traslade que continúa al frente del Gobierno" y "continuemos en el impulso a un proyecto de país". "Ojalá tome la decisión de continuar", ha resumido.

Manos Limpias admite que la denuncia podría estar basada en bulos

La denuncia del pseudo-sindicato ultraderechista Manos Limpias contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y las diligencias previas en un tribunal madrileño hacían que el vaso del presidente se colmara. Ahora, esta organización se protege con un comunicado en el que reconoce que es posible que su denuncia, de solo siete páginas y basada en recortes de informaciones, podría estar basada en noticias falsas. "Será el Juez Instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no", reza el comunicado firmado por su secretario general, Miguel Bernad.

"Manos Limpias tuvo conocimiento a través de varios diarios digitales, de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas, en el comportamiento de la esposa del Sr. Presidente de Gobierno", explican dejando el trabajo a los tribunales de contrastar la veracidad de dichas informaciones.

¿Y ahora qué?

Con todas las miradas puestas en el lunes, cuando Sánchez anunciará su decisión, caben varias opciones. La primera es que el presidente anuncie que disolverá las Cortes en cuanto la ley se lo permita y vuelva a convocar elecciones, ya que tiene que haber pasado un año desde la última vez que lo hizo. En ese caso quedaría en funciones y a partir del 29 de mayo se publicaría el decreto de disolución.

La segunda posibilidad es que decida someterse a una cuestión de confianza, pero también es posible una tercera vía: que anuncie su dimisión, el Gobierno cese y se inicie el proceso para que tome posesión un nuevo Ejecutivo. Se iniciaría así un nuevo proceso de investidura y entraría en juego el rey, que tendría que designar un candidato.

Cabe también la posibilidad de que Sánchez aguante en Moncloa, pero si algo está claro es que estamos ante horas decisivas para conocer si el todavía presidente del Gobierno acaba por dinamitar su hasta ahora resiliente 'manual de resistencia'.

¿Por qué no se pueden convocar elecciones aún?

En cualquier caso, efectivamente, Pedro Sánchez puede convocar elecciones generales, pero no hoy, si ese es el escenario que quiere seguir. Para ello, tiene que proponer la disolución de las Cortes Generales, que ha de ser decretada por el rey y fijando ya la fecha de las siguientes elecciones; sin embargo, tal y como queda previsto en el punto 3 del artículo 115 de la Constitución Española, "no procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior", es decir, no puede disolver las cortes hasta que se cumpla un año de la última disolución del Congreso y el Senado.

.